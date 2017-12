A 3 meses, Fiscalía continúa indagando el caso Achacachi

Los procesos en contra del alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, y dirigentes con detención preventiva, unos con domiciliaria y otros en el penal de San Pedro, no están cerrados y se continuará con la investigación, informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

La autoridad en un encuentro con los medios de comunicación dio a conocer esta información a tiempo de asegurar que las indagaciones por parte de la Fiscalía continúan hasta llegar a la verdad histórica de los hechos.

Los vecinos de Achacachi exigen la renuncia del alcalde Ramos. En febrero pasado, la pugna por este tema desató violencia de vecinos que quemaron los bienes de la autoridad municipal y de los Ponchos Rojos, que como represalia saquearon la ciudad y quemaron la casa del presidente de la Federación de Juntas Vecinales de esa región, Esnor Condori.

“Efectivamente hay varios procesos penales en Achacachi tanto en contra del Alcalde, en contra de algunos dirigentes cívicos que fueron procesados y algunos todavía con medidas cautelares”, dijo Guerrero.

Señaló que todavía no existen las condiciones para un trabajo que desarrolle la Fiscalía. “Entonces, la instrucción es que esos procesos continúen así no estén en Achacachi, si no en El Alto o desde la propia ciudad de La Paz puedan continuar estas investigaciones”, dijo.

De esta manera, dejó establecido que los procesos en contra del alcalde Ramos están abiertos y que no fueron rechazados o cerrados.

“Hay procesos abiertos contra el alcalde (Ramos) que se están haciendo la investigación, que han sido parados, han sido frenados por las condiciones adversas para el trabajo que se tenían en Achacachi es cierto, pero esos procesos no están cerrados, esos procesos van a continuar, van a avanzar en todos los procesos que se tenga de Achacachi y no solo son estos proceso en contra dela alcalde, contra los dirigentes, es una cantidad de procesos que se tiene en el asiento fiscal de Achacachi, pero lamentable están siendo perjudicados porque no hay un avance, no hay las condiciones para avanzar en las investigaciones de todos los procesos”, sostuvo.

CONFLICTO

Cronología de los hechos

El 14 de agosto, el Comité Cívico de Achacachi determinó retomar las medidas de presión para exigir la renuncia del alcalde Edgar Ramos.

El 28 de agosto una marcha de mujeres achacacheñas llegó a la sede de gobierno para hacer escuchar sus demandas.

El domingo 17 de septiembre, la Policía intervino el bloqueo de los pobladores de Achacachi y arrestó a varias personas que después fueron puestas a disposición de la Fiscalía.