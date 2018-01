Calles y viviendas de Santa Cruz amanecen inundadas

Una torrencial lluvia que se registró durante la madrugada en la ciudad de Santa Cruz dejó las calles y avenidas centrales inundadas.

El agua rebalsó los canales de drenaje y las vías quedaron intransitables. En el barrio La Arboledas el agua ingresó a las viviendas y las calles aledañas quedaron totalmente inundadas, la misma situación se registró en el barrio Los Lotes, al sud de la ciudad.

Al ingreso del túnel del Trompillo un automóvil quedó atrapado bajo el agua, en la doble vía a la Guardia también se reportaron afectaciones. En la zona del Cambódromo un camión se salió de la vía por la falta de visibilidad.

26233999_10155207468087083_115010074_n.jpg Un camión atascado en la zona del Cambódromo Josue Hinojosa

La torrencial lluvia provocó la crecida del río Piraí, en la zona de la Angostura el agua alcanzó los 4,5 metros.

"No hay transporte, hace una hora ya debería estar en el trabajo y ni taxis encuentro para que me lleve, hay mucho barro y agua por todo lado, no se puede de caminar", dijo una de las vecinas al canal estatal Bolivia TV.

Entre tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica que la lluvia continuará hasta mañana.

En tanto, las salidas al oriente desde la terminal de buses de Cochabamba son normales.