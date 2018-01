Más departamentos rechazan el preacuerdo firmado con el Gobierno

Al mediodía, el ampliado departamental del sector médico de Cochabamba determinó el rechazo al preacuerdo firmado esta madrugada entre el Colegio Médico de Bolivia y el Gobierno.

Aníbal Cruz, presidente este ente, indicó que si bien se llegaron a grandes avances en las negociaciones con las autoridades nacionales, los convenios tienen que ser aprobados por las bases departamentales. “En Cochabamba por unanimidad se ha rechazado el preacuerdo, entonces se realizará una evaluación hasta horas de la noche para realizar otro planteamiento al Gobierno”, expresó.

Más tarde los galenos de Tarija y Santa Cruz se sumaron al rechazo. “No los aceptamos, porque no hay ninguna garantía para el cumplimiento del preacuerdo por parte del Gobierno”, expresó Jaime Márquez vicepresidente del Colegio Médico en Tarija, a El Día. En tanto, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Santa Cruz emitió un voto resolutivo en el que se anuncia continuar con las medidas de presión y se pie la derogación total del nuevo Código Penal.

Mientras que, en la sede de Gobierno los huelguistas y médicos de base no recibieron con agrado el preacuerdo. El médico de base del Hospital del Niño, Rolando Azurduy, que cumple huelga de hambre, afirmó a ANF que no puede aceptar el acuerdo con el Gobierno porque no aclara si se eliminará de forma definitiva o no el artículo 205. El colegio médico de este departamento llevará a cabo una asamblea para determinar su postura, hoy por la noche.

Cruz dijo que en los demás departamentos todavía no emitieron una postura y que en las siguientes horas se espera el resto de los pronunciamientos para que mañana se pueda comunicar una respuesta nacional.

El preacuerdo establecía la abrogación de los decretos 3091, 3092 y 3385, que dieron paso a la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, y deja en suspenso el artículo 205 y otros del nuevo Código Penal.

Preacuerdo firmado entre el Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia by Los Tiempos Digital on Scribd

El presidente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), Carlos Nava, indicó que este documento fue rechazado debido a que el pedido tiene que ver con la abrogación de la totalidad del nuevo Código del Sistema Penal. “Esto significa mantener la huelga general indefinido, profundizar las movilizaciones con bloqueos de carreteras junto con el Comité Cívico y continuar con la huelga de hambre”.

Una vez concluido el ampliado departamental, una numerosa marcha de galenos comenzaron a recorrer las calles del casco viejo de la ciudad de Cochabamba para continuar con las movilizaciones del sector.

Durante esta jornada, distintos sectores entre plataformas ciudadanas, transportistas y odontólogos, salieron desde tempranas horas a las calles y avenidas del departamento para protagonizar marchas y puntos de bloqueos en el marco del paro cívico anunciando para hoy en apoyo al sector médico, aunque no fue contundente.

Aún se mantienen algunos puntos en el puente Quillacollo y el corte del kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo, en puertas de la Caja Nacional de Salud.