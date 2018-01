Romero dice que movilización de médicos se volvió política y conspirativa

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró hoy que el rechazo al preacuerdo firmado entre dirigentes médicos y autoridades nacionales demuestra que la movilización de los galenos es política y conspirativa.

“Lo que se firma con la mano se borra con el codo, lo que se presenta como documento oficial de demanda se lo cambia. No hay seriedad, no hay sinceridad, no es una movilización de profesionales de salud, no es una reivindicación gremial, detrás de esta movilización de mandiles bancos se está ocultando una movilización política conspirativa”, aseguró Romero.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Los galenos ya cumplen 42 días de paro contra el Artículo 205 del Código Penal referido a la mala práctica médica y el Decreto 3385 de formación de la Autoridad de Fiscalización de la Salud.

El lunes en horas de la mañana, tras más de 20 horas de diálogo, el sector médico firmó un preacuerdo con el Gobierno para la abrogación de los decretos supremos 3091, 3092 y 3385, que se refieren a la Autoridad de Fiscalización y la puesta en suspenso el artículo 205 del Código Penal. Ayer en la noche los galenos de los nueve departamentos rechazaron el documento.

En este contexto, el ministro de Gobierno recordó que desde el año pasado, en reiteradas oportunidades, se suscribieron seis acuerdos con el Colegio Médico de Bolivia que no fueron cumplidos por este sector.

También dijo que en las asambleas departamentales en las que se rechazó el preacuerdo firmado el lunes pasado, se evidenció la participación de actores políticos que impiden la solución del conflicto.

“Si (los dirigentes médicos) van a consultarle a diputados de Unidad Demócrata (UD) o al rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, tristemente rector convertido en politiquero de última hora, resulta que nunca vamos a tener conceso pues y un dirigente sabe que le está yendo a consultar a quienes les interesa convulsionar el escenario nacional”, manifestó la autoridad.

Finalmente, Romero aseguró que el Gobierno sigue dispuesto a retomar las negociaciones con el sector movilizado. Dijo que continúan esperando una contrapropuesta al preacuerdo rechazado en los nueve departamentos del país.