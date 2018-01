Trabajadores en salud ingresarán en paro indefinido desde el lunes

El ejecutivo de la Federación Sindical en Salud de Cochabamba, José Gonzales, informó hoy que en un ampliado nacional de este sector se determinó rechazar el nuevo Código Penal e ingresar a un paro indefinido en los nueve departamentos del país desde el lunes próximo.

“Han participado las 14 federaciones, se ha hecho un análisis profundo de la situación que crea el Código Penal (…). La huelga será movilizada con diferentes estrategias que se van a implementar desde el día lunes”, explicó el dirigente.

Por otro lado, dijo que el sector no solo exige la eliminación del artículo 205 sino de todo el Código Penal. “Tenemos los artículos 209 que prohíbe la protesta, el 293 que habla de sedición y el 294 que nadie puede atribuirse una protesta a nombre del pueblo. Hay un rechazo total y profundo”, agregó Gonzales.

Los galenos ya cumplen 43 días de paro contra el Artículo 205 del Código Penal referido a la mala práctica médica y el Decreto 3385 de formación de la Autoridad de Fiscalización de la Salud.

El lunes en horas de la mañana, tras más de 20 horas de diálogo, el sector médico firmó un preacuerdo con el Gobierno para la abrogación de los decretos supremos 3091, 3092 y 3385, que se refieren a la Autoridad de Fiscalización y la puesta en suspenso el artículo 205 del Código Penal. El martes en la noche los galenos de los nueve departamentos rechazaron el documento.

Ante esta situación, el ministerio de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el rechazo al preacuerdo firmado entre dirigentes médicos y autoridades nacionales demuestra que la movilización de los galenos es política y conspirativa.

“Lo que se firma con la mano se borra con el codo, lo que se presenta como documento oficial de demanda se lo cambia. No hay seriedad, no hay sinceridad, no es una movilización de profesionales de salud, no es una reivindicación gremial, detrás de esta movilización de mandiles bancos se está ocultando una movilización política conspirativa”, dijo ayer en una conferencia de prensa.

Sin embargo, afirmó que el Gobierno sigue dispuesto a retomar las negociaciones con el sector movilizado y que están a la espera de la contrapropuesta anunciada por los médicos.