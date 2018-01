Transporte y Adepcoca suman presión a ley penal; el Gobierno ve conspiración

La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) se sumó ayer al rechazo del Código del Sistema Penal, mientras que el Transporte Pesado Nacional e Internacional dio un plazo de 48 horas al Gobierno para la abrogación total de esta norma, cuando se cumplen 43 días del paro médico indefinido del sector salud contra el artículo 205. Ayer, el Colegio Médico de Bolivia entregó al Gobierno la nota de rechazo del preacuerdo firmado el lunes, una vez que los colegios departamentales desestimaron los puntos convenidos.

En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a los médicos de generar una movilización política conspirativa, de tener asesores “gonistas”, y pidió a los médicos que no tomen al Ejecutivo “como tontos”, ya que el tema de los médicos está resuelto con el preacuerdo suscrito la madruga del martes en Cochabamba.

Los médicos también señalaron que no pueden abandonar la lucha de otros sectores que demandan la eliminación de otros artículos, como ser: 137, 209, 293, 294, por lo que se sugirió demandar a la administración gubernamental la abrogatoria del Código del Sistema Penal.

Bajo este contexto, el ministro Romero aseguró no habrá consenso si los médicos continúan consultando sobre los avances en el diálogo al dirigente de los maestros de La Paz, José Luis Álvarez; al rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, a quien llamó politiquero de última hora; a asambleístas de Unidad Nacional y a otros sectores “políticos”.

“Me siento profundamente dolido y traicionado en el propósito de llevar adelante un diálogo con buen fe, y si ahora han cambiado sus demandas, si las demandas son otras, porque estas demandas contenidas en su voto resolutivo del 28 de diciembre han sido atendidas en más de un 90 por ciento”, indicó.

Explicó que esta posición del sector demuestra que hay otros propósitos, lo que se demuestra por la falta de respeto a los anteriores seis compromisos que suscribieron los médicos con autoridades del Ejecutivo y el Legislativo y ahora con el Ministro de Gobierno.

“Lo que se firma con la mano se borra con el codo, lo que se presenta como documento oficial de demanda se cambia el día de mañana, entonces no hay seriedad ni sinceridad, entonces no es una reivindicación sectorial, detrás de esta movilización de mandiles blancos se está ocultando una movilización política conspirativa”, afirmó.

Sin embargo, expresó que esperarán la propuesta de los médicos con paciencia y aseguró que no se cerraron las puertas al diálogo, “pero tampoco nos tomen por tontos”.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, dijo que enviarán una carta a Romero hoy con el resultado de las asambleas departamentales, que rechazaron el preacuerdo, y adjuntarán una contrapropuesta para que sea evaluada por el Gobierno. Sin embargo, aclaró que el punto neurálgico sigue siendo el artículo 205 por lo que pedirán su eliminación. Sobre el pedido de abrogatoria total de la ley penal por parte de las regionales, Cruz dijo que incluirán el punto en la resolución pero que el tema central es el artículo sobre la mala práctica y los otros acápites que son cuestionados por la población, como el 293 y 294.

Asimismo, el dirigente rechazó que las movilizaciones sean conspirativas y explicó que varios sectores se sumaron a las movilizaciones por la molestia que generó el Código. Cruz dijo que las puertas del diálogo siguen abiertas.

“Está solucionado”

En tanto, el Presidente, a través de su cuenta oficial del Twitter, dio por solucionado el conflicto con el documento que suscribieron los sectores el martes.

“El tema médico está resuelto con el acuerdo firmado en la víspera (martes); lo político se resolverá con el voto del pueblo de Bolivia. Por eso, pido a los médicos vuelvan a atender la salud del pueblo”, refirió el Presidente.

Para este jueves, el jefe de Estado anunció una reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio para definir detalles del encuentro por la salud, que buscará modificar el sistema de salud, luego de que advirtiera que existen algunos conservadores que velan por sus intereses económicos.

Apoyo de Adepcoca

A su vez, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz decidió respaldar la demanda de los médicos para que se abrogue el Código de Sistema Penal y advirtió que, de se ser necesario, se sumará a las medidas de presión.

“Si es de salir a las calles, lo vamos a hacer (…) No se descarta, si es posible poder llegar a un bloqueo de caminos, porque el Gobierno nos está intimidando y eso no los vamos a permitir”, dijo Franklin Gutiérrez, presidente de Adepcoca.

Cuestionó el papel de Leonardo Loza, que, a nombre de todos los cocaleros, dice que están de acuerdo con la norma, toda vez que representa a “falsos productores” de coca y que buscan confundir a la población.

“Nosotros, como verdaderos productores, no como estos falsos productores, excedentarios, ilegales, nosotros no compartimos con su pensamiento. Los Yungas vamos a apoyar a nuestros médicos”, advirtió.

43 días de paro médico. El sector comenzó la medida indefinida de presión el 23 de noviembre pasado. 6 oportunidades de diálogo no prosperaron.

DATOS

Marchas y pique te de huelga en Cochabamba. Ayer, los médicos realizaron su habitual marcha por el centro de la ciudad y cerraron el puente Quillacollo. Asimismo, un piquete de huelga de hambre fue instalado en oficinas de la Federación de Juntas Vecinales, en apoyo a médicos.

Colapsa emergencias del hospital Viedma. La sala de emergencias del Viedma colapsó ayer por la llegada masiva de pacientes que pedían atención por diversas causas. Como todos los pacientes son derivados a emergencias por el paro, esta sala atiende hasta a tres personas por cubículo. El senador Efraín Chambi dijo que presentará una Acción Popular contra el paro médico.

TRANSPORTE DA 48 HORAS PARA ANULAR EL CÓDIGO

En una asamblea nacional en Potosí, la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional determinó dar plazo hasta el viernes para que el Gobierno abrogue todo el Código Penal, caso contrario, comenzarán con bloqueos y un paro indefinido en todo el país desde el lunes 8.

El sector rechaza el artículo 137 del Código, sobre homicidio culposo con medio de transporte, y pide que otro Código sea elaborado de manera conjunta con los sectores de la sociedad, además, exigen una Ley de uso de la Calzada.

Por otra parte, la Cámara Nacional de Transporte, que aglutina otro sector de viajes internacionales, tendrá su ampliado el martes en Cochabamba, pero sus dirigentes anticiparon que rechazan el artículo 137 y que solicitarán su abrogación.

En la misma línea, el Transporte Federado de Cochabamba convocó, para la próxima semana, a un ampliado.

ANÁLISIS

Florián Zapata. Colegio de Abogados de Cochabamba

“Se necesita un análisis técnico y jurídico, no político, del Código”

El artículo 205 es absolutamente innecesario y en relación a que ya hay otros artículos que mencionan cosas parecidas en el mismo Código y otras leyes. Hay artículos que son parecidos. Ahora, es importante que todos los ciudadanos admitan que tienen responsabilidad por sus actos, y esto es también para los médicos y todos los sectores.

La anterior legislación contemplaba muchas cosas iguales, de penas y de inhabilitación. No debemos ir, en caso de los médicos, con un criterio político, sino con criterios técnicos y jurídicos, se podría estar legislando pero no como se está haciendo con el artículo 205. Lo que pasa es que muchos de los que hablan no son abogados y entonces especulan, no hablan de sus alcances, su sentido semántico, etc. es decir, hay necesidad de regular pero de una manera técnica. Y esto también es válido para el sector del transporte. Es cierto que hay conductores temerarios y negligentes, y a ellos hay que sancionar, hay sectores que en el país no quieren estar bajo el imperio de la ley. Pero se necesita un artículo que garantice idoneidad y que señale el grado de responsabilidad que debe adquirir. Es cierto que debe legislarse de manera estricta incluso. Nuestro país necesita actualizarse sobre la nueva CPE, necesitamos modernizar nuestra legislación, no significa que el actual código es el origen de la retardación o la crisis de justicia. Pero las leyes tienen que redactarlas personas entendidas del medio y sobre las necesidades sociales. Lamentablemente, hay la costumbre en el país de traer expertos de otros países que no tienen el conocimiento del lugar. El Colegio de abogados va a encarar un debate absolutamente técnico y jurídico, artículo por artículo, para mostrar la realidad de esta norma.