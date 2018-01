Evo arremete contra los médicos: No quieren que otra vez sea Presidente

El presidente Evo Morales arremetió contra los médicos y calificó el paro que llevan adelante desde hace más de 40 días, como una abierta conspiración contra la "revolución democrática y cultural", que tiene el objetivo de impedir que ejerza su cuarto mandato.

"Se han firmado como ocho acuerdos con los médicos, se firman acuerdos y no respetan, entonces ya no es una reivindicación de los médicos, esa supuesta reivindicación es una conspiración a nuestra `revolución democrática y cultural", manifestó Morales durante el XII Congreso Ordinario de Mujeres Interculturales en Chimoré.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Agregó que el paro médico de 46 días tiene un trasfondo político y no reivindicativo. "¿Cómo puede ser la vida una mercancía, cómo puede ser la vida plata?, hay grupos (de médicos) que quieren eso, si hemos firmado ocho acuerdos y no respetan, el fondo es que no quieren que otra vez Evo sea Presidente", aseguró el Mandatario.

El pasado 23 de noviembre el sector Salud inició un paro indefinido en contra del artículo 205 del Código del Sistema Penal referido a la mala práctica profesional. El jueves Morales pidió al poder Legislativo derogar dicho artículo, pero el paro continúa debido a puntos no resueltos del preacuerdo logrado con el Gobierno.

En este sentido el Primer Mandatario, acusó a los galenos de buscar privatizar la salud. "No todos les médicos, los médicos fascistas y racistas, son un grupo de médicos, esos médicos trabajan en hospitales públicos pero también trabajan en hospitales privados. Ellos todo el año pueden estar parando porque de su hospital privado siguen ganando y ganando más (...) Como el hospital público está parado uno tiene que prestarse `platita´ para ir a la clínica privada", dijo.

Además de los cuestionamientos del sector salud al artículo 205 del Código promulgado el pasado 16 de diciembre, otros sectores como el transporte, los gremiales y los periodistas cuestionaron otros artículos de la norma pero

Morales advirtió que "las mentiras al pueblo del 2016, ahora (son) las mentiras del Código Penal el 2018, pero no van a ganar porque somos un pueblo organizado para defender nuestra revolución democrática y cultural, en vano están intentando tratar de tumbar".

Finalmente, convocó a la unidad y fortalecimiento de las organizaciones sociales para defender las medidas que impulsa su Gobierno.