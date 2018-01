COB anuncia paro para el miércoles en contra del Código Penal

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó un paro de 24 horas para el miércoles y una gran movilización popular el jueves, medidas que se suman a las movilizaciones de los sectores sociales en rechazo al nuevo Código Penal.

“Debemos asumir esta responsabilidad, basta de mentira al pueblo boliviano, basta de engaño al pueblo boliviano, a los trabajadores, no se puede criminalizar la profesión el trabajo y el oficio, no se puede criminalizar la protesta, no se puede criminalizar la libertad de expresión", expresó en conferencia de prensa el máximo ejecutivo del ente, Guido Mitma.

Mitma observó "artículos que se contraponen a los intereses de los trabajadores" y condenó las declaraciones del presidente Evo Morales de asumir acciones legales para reestablecer la atención médica.

“Eso es grave, es fatal para el pueblo ya no sería un gobierno popular, ya no según un gobierno del pueblo”.

Los trabajadores de base se suman a la emergencia por el contenido del nuevo Código del Sistema Penal, declarada también por otras organizaciones sociales en el país, como las universidades públicas de La Paz y Cochabamba, médicos, transportistas, prensa y gremiales, entre otros.