Transporte pesado ratifica paro y Montaño defiende el nuevo código

La Coordinadora del Transporte Pesado Nacional ratificó sus medidas de presión en todo el país a partir de este lunes. Los transportistas de Cochabamba y Oruro confirmaron su participación en la movilización. En el departamento bloquearán en Suticollo y Huayllani. El Comité Cívico de Potosí anunció un paro el martes y su similar de Santa Cruz, para el viernes.

El dirigente del comité ejecutivo de Transporte Pesado, Juan Yujra, ratificó que a partir de las cero horas de este lunes iniciarán un paro indefinido con bloqueo de caminos en contra de los artículos 137, 155, 214, 174, 205, 293, 294, 295 y otros relacionados con el trasporte pesado.

Al respecto, la Asamblea Plurinacional comienza a tratar la abrogación de los artículos 205 de Mala práctica y 137 de Homicidio por medio de transporte este lunes

Por otro lado, YPFB garantizó el suministro de combustibles ante el anuncio del repliegue de las cisternas que distribuyen el producto.

Defienden código

Ante los cuestionamientos en contra el Código del Sistema Penal al punto de pedir su abrogación, alentar un paro médico de 46 días y generar anuncios de más movilizaciones para esta semana, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo que legisladores opositores replican una mentira, en relación a tres artículos y la Ley de Imprenta.

“Miren la mentirota y no la lanza solamente Carmen Eva Gonzales (senadora opositora), se replica a través de ANF con el análisis entre comillas de una jurista, pero atemorizan a la gente diciéndole que se afectará su libertad de expresión, (que) se acabó la democracia”, reclamó.

Se trata de los artículos 309, 310 y 311 sobre injuria, calumnia y difamación que incluyen a los medios de comunicación en la redacción.

Montaño, entrevistada en el programa el Pueblo es Noticia en el canal estatal, negó tal afirmación y dijo que las sanciones económicas van dirigidas a la persona que haya cometido los delitos tanto de injuria, calumnia y difamación, y que la sanción sería mayor en si se difunde por un medio.

Según Montaño, el medio de comunicación no tendría sanción. “Como lo he dicho en el programa, en un medio público se agrava la sanción, pero la sanción no está dirigida para el medio (…) a través de un medio de comunicación, la sanción es mayor a quien hizo la calumnia”, insistió.

Por otro lado, el artículo 194 que habla de la revelación de los secretos: “La persona que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado, ministerio, profesión, empleo, oficio, arte o comisión, los revele sin justa causa, o los use en beneficio propio o ajeno, si de ello surge algún perjuicio, será sancionada con prestación de trabajo de utilidad pública e inhabilitación”.

Montaño calificó como otra “mentira” que el artículo 174 penalice con cárcel a los comerciantes. Aseguró que se sancionará sólo a quienes defrauden más de medio millón de bolivianos.

Reelección

El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó en una entrevista al diario español El País que no buscará una nueva reelección en 2019, pero cree que es imprescindible que lo haga Morales, cuya capacidad para “unificar a los subalternos no puede perderse por apego muerto a la palabra institucional de la democracia”.

Dijo que prescindir de Evo sería un “suicidio político” y reconoció que “lo ideal es una renovación generacional, pero por la adversidad en que ha nacido nuestro poder, en estos 10 años no nos hemos preocupado del tema”.

OPINIONES

"(…) Por eso le pido a la población que revise este documento, no se deje engañar y se dará cuenta que este documento es para proteger al pueblo. No le vamos a permitir a la oposición que mienta". Gabriela Montaño. Presidenta de Diputados "Cuando hay la molestia de varios sectores, lo mejor que se puede hacer es ponerlo en statu quo y volver a tocar esto con los sectores involucrados en el problema". Aníbal Cruz. Presidente Colegio Médico

PERIODISTAS VEN RIESGOS PARA INFORMAR EN REDES

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz rechazan los artículos 309, 310 y 311 del nuevo Código del Sistema Penal a causa de su ambigüedad y expresan su preocupación por el riesgo de instrumentalización política del artículo 246 referida a la información electrónica y digital.

Además, la ANPB advierte que no permitirá que los mencionados artículos se sobrepongan a la Ley de Imprenta en vigencia, ni que se atente contra la libertad de expresión.

El artículo 246 sobre Uso indebido de datos en medios informáticos establece que “la persona que, sin autorización, con la intención de obtener beneficio indebido o con la intención de afectar la imagen y dignidad de la víctima utilice los datos o información confidencial ajena (…) será sancionado con prisión de 2 a 4 años y con reparación económica”.

Entretanto, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y las Asambleas de Dios de Bolivia que agrupa a varias iglesias cristianas, se declararon en estado de emergencia nacional por algunos artículos que fueron identificados como atentatorios.