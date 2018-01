Atención médica se reanuda paulatinamente con escaza afluencia de pacientes

La atención en los hospitales públicos y de seguridad social de Cochabamba se reanuda paulatinamente en los diferentes servicios aunque con escaza afluencia de pacientes debido al paro cívico con bloqueos en varias calles de la cuidad durante la mañana.

En el hospital de la Caja Cordes la atención fue relativamente normal durante la jornada ya que varias personas lograron obtener fichas para consulta externa y las cirugías programadas igual se llevaron adelante.

“Vine en la tarde y me han atendido normal, he esperado dos turno y el médico me ha recibido. Yo vine para pediatría con mi bebé”, dijo una madre que no quiso ser identificada.

26697078_1611449902253580_1475077069_n.jpg Escasa afluencia de pacientes. Los Tiempos Digital

“Nosotros durante todo el paro hemos tenido un plan de contingencia, fue una atención programada en todas las especialidades y hemos atendido la demanda espontánea de pacientes (...). La atención se tiene que normalizar y se está normalizando poco a poco pero en la práctica hay médicos que han desconocido el acuerdo formado con el Gobierno”, explicó Edgar Yañez, jefe médico en Cordes.

En el caso de la Caja Nacional de Salud (CNS), la afluencia de pacientes fue mayor. “La atención ha sido normal por el turno de la tarde que es el que yo cubro, hemos tenido hoy 22 pacientes por día que es lo que normalmente se atiende”, explicó una enfermera de este nosocomio.

26753859_1611449915586912_2106242273_n.jpg Pese a que fueron varios pacientes a la CNS la afluencia fue menor en la tarde. Los Tiempos Digital

“He querido venir en la mañana pero no había autos. Ahora en la tarde me han atendido, era en traumatología para mi esposo, un yeso le han puesto (...). Todo normal, casi no hemos esperado”, contó Elena, una asegurada a la CNS.

En el hospital Viedma persiste un paro de trabajadores en salud que impide el restablecimiento de los diferentes servicios. “Por falta de personal administrativo no se está llevando adelante las consultas externas. Los médicos levantaron su paro pero se ha reforzado las emergencias en el Viedma”, explicó Fernando Romano, vocero del nosocomio.

“Se están retomando las consultas externas, no con normalidad por el paro de trabajadores en salud. El pediátrico y el gastro están con consulta externa (...). En las provincias la intención es prácticamente normal”, informó la directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Leny García.

Al seguro universitario asistieron varios pacientes que no consiguieron ser atendido debido a que la protesta de los médicos persistía en este nosocomio en el que solo se atendieron emergencias.

26694843_1611449835586920_847549013_n.jpg El ingreso principal al aseguro universitario. Los Tiempos Digital

La Cámara de Senadores aprobó esta tarde, en su estación en grande, el proyecto de derogatoria de los artículos 137 y 205 del Código Penal. El primero se refiere al daño a la salud o integridad física por mala práctica; mientras que el segundo tiene que ver con el caso de homicidio culposo con medio de transporte.

Entre los alcances del acuerdo suscrito anoche entre el Colegio Médico de Bolivia y el Gobierno se contempla una nueva Ley General de la Salud, la creación de un instituto de arbitraje, la coordinación para la definición de aranceles y la derogación de los decretos que crean la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud.