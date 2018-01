Diputada del MAS cree el gabinete de Evo amerita cambios

La diputada Concepción Ortiz (MAS) cree que "ameritaría" cambios en el gabinete del presidente Evo Morales, porque hay ministros que mintieron y no acompañaron la gestión de Gobierno.

La exdirigenta del MAS y actual diputada afirmó que hay ministros que trabajaron al ritmo del Primer Mandatario, los fines de semana, los feriados y todos los días de la semana, con el objetivo de mejorar la gestión en la administración pública.

Sin embargo, "hay ministros que han ido mintiendo. Quizás al Presidente le dicen una cosa y su actuar es otra cosa", declaró la legisladora a ANF, al realizar una evaluación del entorno de colaboradores de la máxima autoridad del país.

Consultada sobre si deberían existir cambios en el gabinete, la legisladora dijo "ameritaría", aunque también manifestó que esa es una competencia privativa de Morales, el de decidir sobre sus más estrechos colaboradores.

Ortiz comentó que hay ministros de Estado que ni siquiera quieren recibir a los diputados, por lo que no imagina cómo será la atención al resto de la población.

"Nosotros que somos diputados hemos visto que ni siquiera nos dan hora para atendernos en los ministerios, nosotros que somos diputados imagínese a nuestras bases. Hay dos cosas, hubo buenos ministros y hay ministros que no acompañaron al presidente Morales", reiteró.

No quiso dar nombres de las autoridades que en su criterio no acompañaron o mintieron al Mandatario. Respecto a la ministra de Salud, Ariana Campero cree que si bien trabajó ha tenido muchas dificultades, como el problema se salud que no debió producirse.

Criticó al ministro de Minería, César Navarro, porque dijo que a pesar de la insistencia no ha resuelto - por ejemplo- los problemas en la mina Chojlla. "He dado seguimiento a la mina Chojlla. Tienen preferencia los empresarios y no nuestros hermanos", lamentó.

Las organizaciones sociales que son parte de la Coordinadora Nacional por el Cambio también han observado a los ministros, aunque dijeron que no sugirieron cambios, esperan que el presidente Morales haga una evaluación de cada uno de sus acompañantes.