El 5 de febrero iniciarán las clases en todo el país

"Las bases manifestaron que no renunciarán a pedir la abrogación del Código Penal, por lo que se ha determinado rechazar el acuerdo suscrito por la dirigencia nacional y continuar con el paro... Médicos de Santa Cruz deciden continuar con paro indefinido por abrogación del Código Penal

La ministra de Salud, Ariana Campero, reapareció ante los medios de prensa hoy y lamentó que hasta la fecha no se haya reestablecido la atención y reiteró las sanciones a los días no trabajados. Ministra de Salud reaparece y reitera sanciones contra galenos que no trabajaron

El ministro de la Presidencia, René Martínez, dio por concluido el conflicto médico y aseguró que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), se encuentra "derechizada" y la acusó de asumir... Gobierno da por cerrado conflicto médico y llama "derechizada" a la COB