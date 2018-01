Tras amenaza de médicos con retomar paro, el Gobierno convoca a reunión

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, envió una carta a l Colegio Médico de Bolivia con el fin de convocar a una reunión mañana en La Paz.

"Tengo el bien de convocar a una reunión de coordinación el día jueves 11 de enero del presente a horas 10:00 en las instalaciones del Ministerio de Gobierno", se lee en la nota dirigida al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz.

#ÚLTIMO El ministro de Gobierno Carlos Romero convoca al sector médico a una "reunión de coordinación" mañana a las 10:00 en las instalaciones de esa cartera de Estado. #Bolivia pic.twitter.com/RZU0YtcVav — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 11 de enero de 2018

La convocatoria se da luego de que el Colegio Médico de Bolivia, a través de un comunicado, advirtió esta tarde que los galenos del país analizan retornar las medidas ante el anuncio de la ministra de Salud, Ariana Campero, quien en la mañana reiteró sanciones por los días no trabajados durante el paro indefinido.

Campero reapareció hoy ante los medios de comunicación y cuestionó que aún no se haya restablecido la atención en los hospitales del país. “Día no trabajado, día no pagado, y aclaro, esto no es ninguna vendetta, hay leyes y pues esas se tienen que cumplir”, enfatizó la autoridad de Salud.