Médicos analizan volver al paro indefinido ante anuncio de sanciones por Campero

El Colegio Médico de Bolivia, a través de un comunicado, advirtió esta tarde que los galenos del país analizan retornar al paro general indefinido ante el anuncio de la ministra, Ariana Campero, quien en la mañana reiteró sanciones por los días no trabajados durante el paro indefinido.

“Los diferentes colegios departamentales en reuniones directivas y asambleas consultivas consideran que el acuerdo está siendo incumplido en el sentido que este punto debiera ser tratado en comisiones sectoriales”, señala la carta dirigida al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien le piden aclarar la situación.

Campero reapareció hoy ante los medios de comunicación y cuestionó que aún no se haya restablecido la atención en los hospitales del país. “Día no trabajado, día no pagado, y aclaro, esto no es ninguna vendetta, hay leyes y pues esas se tienen que cumplir”, enfatizó la autoridad de Salud.

En este contexto, la misiva del ente colegiado de los médicos advirtió con la reanudación de todas las medidas de presión. “Nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento”, explica el documento.

La atención en los diferentes hospitales públicos y de la seguridad social se reanuda paulatinamente; sin embargo, algunos centros continúan sin brindar la atención completa a los pacientes.

El Gobierno derogó los artículos 205 y 137 del Código Penal, los cuales fueron observados por los médicos y transportistas. Los mismos hacían referencia a la mala práctica profesional y al homicidio culposo con medio de transporte. Ahora muchos sectores piden la abrogación de toda la norma.