Médicos de Santa Cruz deciden continuar con paro indefinido por abrogación del Código Penal

La ministra de Salud, Ariana Campero, reapareció ante los medios de prensa hoy y lamentó que hasta la fecha no se haya reestablecido la atención y reiteró las sanciones a los días no trabajados. Ver más Ministra de Salud reaparece y reitera sanciones contra galenos que no trabajaron

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó hoy que el próximo 5 de febrero iniciarán las labores escolares en todo el territorio nacional. Ver más El 5 de febrero iniciarán las clases en todo el país

El ministro de la Presidencia, René Martínez, dio por concluido el conflicto médico y aseguró que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), se encuentra "derechizada" y la acusó de asumir... Ver más Gobierno da por cerrado conflicto médico y llama "derechizada" a la COB