Ministra de Salud reaparece y reitera sanciones contra galenos que no trabajaron

La ministra de Salud, Ariana Campero, reapareció hoy ante los medios de prensa y lamentó que hasta la fecha no se haya restablecido la atención por lo que reiteró las sanciones a los días no trabajados durante el paro indefinido.

"Hemos sido claros desde un principio en eso (del) día no trabajado, día no pagado, y aclaro, esto no es ninguna vendetta, hay leyes y pues esas se tienen que cumplir, en el caso de día no trabajado, día no pagado, pues se hará cumplir y hemos sido muy minuciosos en verificar los establecimientos que han parado", afirmó.

Desde el 28 de diciembre Campero no compareció ante los medios, y su última aparición fue el 6 de enero en la entrega de un hospital en Riberalta. La ministra no participó en las negociaciones ni acuerdos que se llevaron con el sector salud, que estuvieron a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Campero manifestó que las demandas sectoriales "si realmente hubiera sido solo el 205 no seguirían en paro, considero que ahora lo que tiene que realizarse es el restablecimiento de la atención".

Ante la protesta de los galenos que se extendió por 47 días, Campero reiteró que "ya no podemos seguir jugando con un derecho fundamental como es el derecho a la salud, su demanda gremial ha sido resuelta así que no hay justificación alguna, si siguen en movilizaciones y en paro en los hospitales, ratificamos que esto es una movilización conspiradora, política y opositora".

Los dirigentes médicos firmaron un acuerdo con el Gobierno el lunes, para levantar sus medidas de protesta en contra del artículo 205 del nuevo Código Penal, sin embargo la atención en los establecimientos de salud aún no se reestableció debido a las protestas de algunas bases de salud del país. En Santa Cruz los médicos decidieron desconocer el preacuerdo, en tanto en Cochabamba afiliados al Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) tambien protestaron contra la firma.

A tiempo de anunciar controles para la normalización de la atención en hospitales la autoridad explicó que el resultado del paro fue un "beneficio descontrolado" al sector privado de salud.