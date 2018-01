Costas convoca a los cruceños a acatar el paro cívico de mañana

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, emitió en las últimas horas un mensaje público de convocatoria a los cruceños para que acaten el paro cívico departamental que fue anunciado para mañana.

"A todos los convoco para que este viernes 12 de enero hagamos un alto en nuestras actividades y acatemos el paro cívico convocado por nuestro Comité Pro Santa Cruz, que cada persona se involucre desde su casa, desde el barrio o su comunidad", dijo Costas.

El Comité Cívico de Santa Cruz determinó el paro departamental en contra de la reelección indefinida del presidente Evo Morales, en defensa del voto del referendo del 21 de febrero de 2016 y en rechazo al nuevo Código de Sistema Penal.

Costas pidió que el poder movilizador del 21 de febrero se vuelva a repetir en el día del paro para decir "nuevamente no a la imposición, Bolivia dijo no a la reelección y Bolivia dice no al Código Penal".

Remarcó que en tiempos difíciles debe salir a relucir el carácter de un pueblo y aseguró que por eso comparte la indignación que sienten los ciudadanos cuando le arrebatan el derecho a decidir, le niegan el valor de su voto y le quieren imponer normas "injustas".

"Reponer los valores de la democracia necesita trabajo, esfuerzo, necesita sacrificio, por eso confío en el compromiso de cada uno de los ciudadanos, en la energía de los jóvenes, en el talento de las mujeres, en la fuerza de los obreros y en la capacidad de nuestros profesionales", apuntó.