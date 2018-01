Fiscalía dice que no se recuperó ni el 25% del desfalco al Unión

A poco más de tres meses de revelarse el desfalco millonario al Banco Unión, el Ministerio Público no ha dado con el dinero que fue sustraído por el entonces jefe de la agencia en Achacachi y Batallas, Juan Franz Pari.

En el proceso de indagación, se han secuestrado 17 vehículos lujosos, se han precintado dos bienes inmuebles —uno de ellos era una discoteca—, además de algunos artefactos, que según el fiscal general, Ramiro Guerrero, no debe llegar ni al 25 por ciento del monto robado.

Pero de los 37 millones de bolivianos desfalcados no se han recuperado ni un solo centavo. “Hasta ahora no, no se ha encontrado nada. Se han secuestrado 17 vehículos, televisores, inmuebles precintados: uno en Sopocachi y una discoteca. El monto efectivo de dinero, absolutamente nada”, sostuvo.

El Ministerio Público, siguiendo los procedimientos de cooperación entre países, ha solicitado a la Argentina, Estados Unidos y China para que faciliten información sobre si Pari o alguno de sus familiares hubiera creado cuentas fuera del país.

La Unidad de Investigaciones Forenses hace seguimiento a varias las cuentas.

40 PERSONAS INVESTIGADAS

Precisó que 40 personas son investigadas por el desfalco millonario y 27 fueron imputadas en el proceso. La mayoría guarda detención preventiva.

Guerrero también informó que definitivamente los ocho celulares de propiedad de los amigos de Pari se extraviaron, por lo que sigue las investigaciones sobre este caso.