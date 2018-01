Ministro de Trabajo ratifica descuentos a médicos que acataron el paro

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó hoy que se ejecutarán descuentos a los médicos que durante 47 días de paro interrumpieron la atención a la población en diferentes hospitales del país.

"Desde el primer día se advirtió que esta huelga no siguió los procedimientos y fue declarada ilegal. Eso supone que debe haber sanciones para quienes están ejecutando esas medidas. Los directores de hospitales, los jefes de recursos humanos de las Cajas de seguridad social y los directores de Sedes son los responsables de ejecutar la norma, que prevé descuentos", dijo.

Ayer, la ministra de Salud, Ariana Campero, también ratificó que no se pagará a los médicos por los días no trabajados durante el paro indefinido.

"Hemos sido claros desde un principio en eso (del) día no trabajado, día no pagado, y aclaro esto no es ninguna vendetta, hay leyes y pues esas se tienen que cumplir, en el caso del día no trabajado, día no pagado, pues se hará cumplir y hemos sido muy minuciosos en verificar los establecimientos que han parado", aseveró Campero.

El conflicto médico, principalmente en contra del artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal que sancionaba la mala práctica profesional antes de su derogación, inició el 23 de noviembre de 2017 y después de 47 días, la dirigencia del sector y el Gobierno suscribieron un acuerdo.

Hinojosa indicó que en la última parte del acuerdo se estableció que cada sector debe realizar un análisis para aplicar las sanciones que correspondan.

Asimismo, cuestionó que la Confederación de Trabajadores en Salud Pública continúe con sus medidas de presión, porque -según él- el conflicto ya está resuelto con la derogación de los artículos 205 y 137.

"Siguen cerrando los hospitales los trabajadores de salud, no conocemos exactamente cuáles son sus peticiones, ellos suelen hacer paros de manera constante", criticó la autoridad.

Consultado sobre la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), a favor de la abrogación del Código del Sistema Penal, la autoridad estatal dijo que se trata de una movilización que carece de reivindicación y tiene carácter político.