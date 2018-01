Vecinos y loteadores se enfrentan por predios del padre Obermaier

En la madrugada de ayer, un grupo de presuntos loteadores pretendía tomar por la fuerza los predios de los proyectos sociales del padre Sebastián Obermaier en El Alto.

El hecho se registró a las 4 de la madrugada, en la zona de San Felipe de Seke, según una mujer que presenció lo ocurrido.

La vecina contó que un grupo de personas comenzó a derribar los muros que protegen los proyectos sociales del fallecido Obermaier.

“Pensé que eran borrachos, me han dicho ignorante y luego me han golpeado con palo. No se veía nada porque estaba oscuro, cuando ha aclarado un poco he reconocido a una exseminarista”, dijo la testigo.

Los avasalladores habrían intentado tomar tres propiedades de la zona, el grupo de personas llegó al lugar con una abogada y varios vehículos y algunos exseminaristas que trabajaban con Obermaier antes de su muerte.

Los vecinos del lugar salieron a defender las propiedades a las 7 de la mañana y expulsaron a los presuntos loteadores.

Según el reporte del Canal Virgen de Copacabana de la ciudad de El Alto, los avasalladores llegaron con calaminas para marcar territorio, llevaron palas y picotas, y la mayoría de las personas estaban con el rostro cubierto.

Los predios donde pretendieron asentarse los avasalladores son parte de una propiedad donde funciona uno de los proyectos sociales que son administrados por la Fundación Cuerpo de Cristo (FCC), que nació gracias al impulso del extinto padre Sebastián Obermaier.

“Un grupo de personas que supuestamente tendrían derecho de propiedad porque lo habrían adquirido han querido tomar predios del lugar, pero reaccionaron los vecinos para evitar aquello y sacar a esa gente”, informó el comandante regional de la Policía de El Alto, Julio Cordero.

La autoridad explicó que los vecinos argumentaron que esos terrenos pertenecen al padre Obermaier y que actualmente están bajo su custodia en la zona. En contraposición, los supuestos loteadores también contarían con folios reales y señalaban ser los legítimos propietarios.

Los supuestos avasalladores también cuentan con su folio, pero no indican el lugar exacto de sus propiedades, sino de la zona total, acotó Cordero.

Según Cordero, ninguno de los bandos generó mayores problemas ante la presencia de los policías.

“No se arrestó a nadie porque los visitantes se fueron del lugar, porque no tenían nada que hacer ahí y los vecinos retornaron a sus hogares”, señaló el jefe policial.

OBRAS DE OBERMAIER EN DISPUTA

El padre Obermaier fue fundador de la Fundación Cuerpo de Cristo y presidente vitalicio, por lo que Alejandro Zapata y Melba Gutiérrez no tienen ninguna personería para intentar apropiarse de los bienes y dineros que corresponde a la fundación.

Denunciaron que el exparlamentario Alejandro Zapata pretendió apropiarse de la administración de los bienes y fondos que recibe esa entidad sin fines de lucro, al extremo “que falsifico firmas”. Los comunarios informaron que Zapata intentó, en tres oportunidades, apropiarse de dichos bienes, incluso falsificando firmas.

Zapata y Gutiérrez fueron expulsados en distintas reuniones del directorio reconocido por la fundación.