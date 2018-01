Evo pide no confundir la actividad deportiva con política

El presidente, Evo Morales, dijo hoy que la actividad deportiva no debe ser confundida con la política, en referencia al corredor de cuadriciclos, Leonardo Martínez, que ayer le pidió respetar el voto del referendo del 21 de febrero de 2016 y a las protestas registradas contra el Dakar.

"No podemos confundir una cuestión deportiva con una cuestión política, el deporte nos integra, el deporte nos une y esperamos que desde mañana nuevamente el pueblo movilizado (salga a) apoyar y a respaldar (al Dakar) porque ese es el verdadero pueblo boliviano", afirmó Morales, en una entrega de viviendas en La Paz.

Martínez le pidió al presidente Morales que respete la Constitución Política del Estado y la voluntad de la mayoría de la población expresada en el pasado referendo.

"Señor Presidente, señor Vicepresidente, la mayoría votamos No. Yo cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas. No soy político, yo solo le pido señor Presidente, respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero, es lo que yo le pido", expresó Martínez, al llegar a la rampa instalada cerca del estadio Hernando Siles.

Además de las declaraciones del corredor boliviano, se dieron varias protestas mientras la competencia ingresaba a territorio boliviano. En La Paz se registraron gasificaciones y en otras ciudades también se realizaron medidas de presión contra el Código Penal.

“Algunos pequeños grupos intentan dar una mala imagen de Bolivia, no todos somos iguales, respetamos y saludamos; sin embargo, pese a esas situaciones el Gobierno (...), con todas sus instituciones, siempre buscará esta forma de dar una nueva imagen de Bolivia", concluyó Morales.

Durante y tras el discurso pudieron escucharse algunos gritos y aplausos para el competidor que sorprendió a más de uno de los asistentes que llegaron hasta el lugar. En las redes sociales, cientos de usuarios elogiaron las palabras de Martínez.