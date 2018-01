Vice lee mensajes racistas contra Evo en las redes y pide a campesinos movilizarse

El vicepresidente, Álvaro García Linera, recurrió a los mensajes racistas y discriminatorios que circulan en Redes Sociales contra el presidente, Evo Morales, para motivar en un congreso de mujeres campesinas a que se movilicen en defensa del Mandatario y del proceso de cambio.

Con énfasis en su tono dio lectura a los varios mensajes que sustrajo de las Redes Sociales e invocó a las organizaciones sociales como base del MAS a responder ante el ataque “fascista y racista” de la derecha contra Morales y las conquistas gubernamentales.

"Quiero que sepan lo que dicen hoy de ustedes, lo que dicen del presidente Evo (Morales). Es muy duro", así empezó a leer los mensajes que en su mayoría son insultos y con contenido racistas, despectivos respecto al Mandatario y a los militantes del MAS.

Tras leer los mensajes en una pantalla gigante, el material impreso que tenía en sus manos lo entregó a la dirigenta que presidía el Congreso Ordinario de la Federación Sindical de Mujeres Carrasco Tropical.

"Te dejo en tus manos. Hay más, ya no voy a leer. Así nos están atacando, así atacan al Presidente", afirmó el segundo hombre del país frente a un conglomerado grupo de dirigentas y miembros de la organización.

García Linera también mostró un video del pasado mes de diciembre cuando un grupo de jóvenes arremetió contra entidades públicas en la ciudad de Santa Cruz y comparó el hecho con la toma de instituciones y la violencia que vivió el país en 2008.

Argumentó que las movilizaciones de algunos sectores tienen como principal excusa el Código del Sistema Penal, no obstante dijo que se derogaron los artículos conflictivos, porque el objetivo es político de los grupos de derecha que están intentado "levantar nuevamente la cabeza".

"Ya no es un tema del artículo 205, ya no es. Ese es el pretexto. Atacan al Presidente por ser indígena. Por ser campesino, por ser un hijo de (mujer de) pollera por eso atacan al Presidente, por eso le insultan. No están de acuerdo con un Presidente campesino, lo odian, lo desprecian", afirmó.

Llamó a "enfrentar" los ataques "nos da rabia (pero) hay que convertir la rabia en estrategia en orientación política", dijo García Linera, al afirmar que la respuesta siempre fue de lucha primero para ser oídos y ahora para defender lo que "hemos conquistado".

Dirigiéndose al auditorio dijo "Ahora hay que movilizarnos, unirnos para defender las conquistas del pueblo contra estas bandas racistas y fascistas. El racismo y fascismo quiere levantar nuevamente la cabeza y la única forma de derrotarlos es con la unidad", sentenció.

Dijo que esa derecha será derrotada en las urnas y en las calles. "Le decimos a la derecha no va a pasar, porque el pueblo movilizado es el gran constructor del proceso. Va a ser el pueblo en las urnas, en las calles (que) va a derrotar a estos racistas y fascistas que representan a la antipatria y al resentido en contra de Bolivia", advirtió la autoridad.

El Vicepresidente también explicó los puntos que son observados del Código del Sistema Penal, afirmó que pese a que se respondió a las demandas de los médicos y de los transportistas "siguen molestando", porque en esencia existe un ataque político de la derecha.