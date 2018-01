Familiares rechazan condena de 7 años por muerte de Javier Canchi

“Para los pobres no hay justicia, los que no tenemos plata siempre terminamos humillados, qué podemos hacer”, expresó con dolor e impotencia don Sabino, tío del adolescente Javier Canchi, que fue quemado vivo por pandilleros en octubre del 2016, en la zona de Sivingani.

Existe indignación en la familia Canchi Choque por el fallo de la juez del juzgado de sentencia número tres, que emitió una sentencia de siete años para Gustavo Ezequiel, joven de 19 años que sería el principal autor del estremecedor asesinato.

“Parece que hay corrupción, han debido meter plata por debajo, no estamos de acuerdo con el fallo”, señalo don Sabino.

Mientras que Vitaliano Canchi, hermano mayor de Javier, pidió el máximo castigo para quien sería el principal autor del crimen. “Nosotros pedimos 30 años de cárcel, siete años es muy poco por la muerte de mi hermano”, imploró.

Javier Canchi era el menor de tres hermanos de una humilde familia que vivía muy cerca del lugar donde fue asesinado. Tenía 17 años y estaba a punto de concluir el colegio.

De acuerdo a las declaraciones testificales, Gustavo Ezequiel obligó a Javier Canchi a tomar gasolina, le roció con el combustible; luego le prendieron fuego y lo abandonaran en una loma de alto Sivingani, zona sur de la ciudad.

El juicio inició el 5 de enero y concluyó la noche del jueves pasado, en el que se sentenció a Gustavo Ezequiel a siete años de prisión en la cárcel de El Abra.

Anabel Jiménez, abogada de la familia Canchi, cuestiona el fallo del tribunal considerando que el acusado fue imputado por el delito de asesinato, pero fue condenado por el de lesiones seguido de muerte. “Echarle gasolina, prenderle fuego, abandonarlo y no socorrerlo, eso no es una lesión, es asesinato”.

“No han hecho una valoración a las pruebas que hemos presentado, estamos decepcionados”, acotó la abogada.

Jiménez anunció que apelará a la sentencia para que el principal acusado de la muerte del estudiante de 17 años sea condenado a 30 años de prisión. Considera al fallo como una injusticia para la víctima y su familia.

Entre tanto, Gustavo Ezequiel fue defendido por los abogados Rolando Ramos y Gualberto Mamani, el último señaló que uno de los adolescentes fue torturado para que involucre a sus amigos en la muerte de Javier, por lo que lo señalaron a su cliente.

“No presentaron ninguna prueba que involucre a mi cliente. Ese día él no estaba en el lugar del crimen, estaba en su casa”, manifestó. Por lo que también anunció que apelará la sentencia para que Gustavo Ezequiel sea absuelto.

Durante el proceso la Fiscalía pidió 30 años de cárcel para el principal acusado, demanda que no fue aceptada. Oscar Vera, fiscal departamental de Cochabamba, también mostró su sorpresa por la sentencia.

Pasó un año y 70 días para que el proceso legal, por el brutal asesinato de Javier Canchi, llegara a instancia de juicio oral.

Con la condena de Gustavo Ezequiel, los sentenciados por la muerte de Javier Canchi suman a siete personas: seis menores que fueron enviados al centro de infractores, tres de ellos con dos y tres años de reclusión, por el delito de complicidad. Los otros tres con seis años de privación de libertad, entre ellos se encuentra Delia T., la adolescente que llevó a Javier hasta el lugar donde lo esperaban sus victimadores.

Fortunato, el otro adolescente que estaba siendo incriminado, fue absuelto porque constataron que el día del crimen estaba en una provincia.

La sentencia en pleno será leída el próximo martes 16 de enero en el juzgado a las 17:30.

7 años de cárcel para Gustavo. El principal acusado de haber quemado vivo a Javier Canchi fue sentenciado a siente años de prisión en El Abra.

6 menores privados de libertad. Los adolescentes están en el centro de infractores. Existe un joven de 18 años que está en la cárcel.

JAVIER CANCHI FUE QUEMADO VIVO

El adolescente de 17 años fue victimado el sábado 29 de octubre de 2016 en una loma de alto Sivingani, zona sur de la ciudad de Cochabamba.

Delia T., su expareja citó al adolescente al lugar donde le hicieron tomar gasolina por la fuerza, le rociaron con el combustible y le prendieron fuego. Murió después de dos días de agonía en el hospital.

Los jóvenes y adolescentes que se encontraban reunidos en el lugar del crimen, serían de las pandillas Teddy Boys y Cartel Central.

OPINIÓN

Nelson Cox. Representante Defensor del Pueblo

Causa dudas el fallo

Lamentablemente, en este caso se ha registrado mucha obstaculización por los múltiples incidentes que presentaron los acusados.

Habrá que analizar cuál ha sido la valoración del tribunal de jueces para tomar esa determinación. Nosotros vamos a pedir un informe de este caso.

El tribunal no debería alejarse del pedido que ha realizado el Ministerio Público, porque ellos representan a la sociedad.

A mí me causa mucha extrañeza, porque el Ministerio ha obrado de una forma muy diligente, se han hecho todas las pericias adecuadas que manda la ley. Me causa duda el fallo de los jueces, si no tienen argumentos para defender su fallo, es cuestionable e incluso se puede denunciar.

Yo voy a ir el martes en persona a la lectura de toda la sentencia, porque el hecho de Sivingani es un caso que consterna.

Nelson Cox, representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, manifestó que hicieron seguimiento a este caso desde su inicio y que ahora no lo abandonarán esperando que se emita una sentencia justa.