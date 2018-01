Ministra dice que declaración de Leo Martínez es prueba de que no hay dictadura

La ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró hoy en su cuenta de Twitter que las declaraciones del piloto boliviano Leonardo Martínez en pleno palco del Dakar en La Paz contra la repostulación, son una prueba de que en Bolivia existe democracia y no una dictadura, como dicen algunos sectores de la opposición.

Si en Bolivia no hubiera democracia, tan profunda como la hay, Martínez no hubiese agarrado el micrófono para hacer política opositora en un show organizado por la "dictadura". Sigan disfrutando del Dakar. A Bolivia le encanta; a los opositores también. — Gisela López Rivas (@giselalopez68) 13 de enero de 2018

López se refirió así a los dichos del jueves del corredor Martínez, quien le pidió al presidente Morales que respete la Constitución Política del Estado y la voluntad de la mayoría de la población expresada en el referendo del 21 de febrero.

"Señor Presidente, señor Vicepresidente, la mayoría votamos 'No'. Yo cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas. No soy político, yo solo le pido señor Presidente, respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero, es lo que yo le pido", expresó Martínez, al llegar al escenario armado por el Gobierno en la plaza del estadio Hernando Siles para recibir a los competidores.

Al respecto, el presidente Morales dijo que "algunos pequeños grupos intentan dar una mala imagen de Bolivia, no todos somos iguales, respetamos y saludamos, sin embargo, pese a esas situaciones el Gobierno (...) con todas sus instituciones siempre buscará esta forma de dar una nueva imagen de Bolivia".