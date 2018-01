Martínez ve afanes golpistas en movilizaciones contra el Código Penal

El ministro de la Presidencia René Martínez considera que los sectores que continúan movilizados en contra del Código Penal arrastran intereses políticos con "afanes conspirativos golpistas".

"No solamente hay pretexto de reivindicaciones aparentes de carácter legal sino existe una vinculación del objetivo político con afanes conspirativos que pretenden cabalgar sobre la preocupación de toda la bolivianidad", dijo en conferencia de prensa.

Martínez dio lectura a tuits de Carlos Sánchez Berzaín y de la diputada Norma Piérola, los cuales considera que poseen un “alto interés político golpista”.

No se trata de golpes de estado, se trata de anular los golpes que los dictadores ya han perpetrado. No se trata de gobiernos militares, se deben restaurar gobiernos civiles con democracia: Es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia? https://t.co/AWmjDn1lO7 — CarlosSanchezBerzain (@Csanchezberzain) 6 de enero de 2018

La autoridad enfatizó en acciones de supuesto amedrentamiento similar a los conflictos propiciados en la realización de la Asamblea Constituyente en el año 2007 “Estos hechos obedecen a una planificación nítida abierta de enemigos externos vinculados a la oposición política nacional”.

Martínez afirmó que estos actos están acorde con lo planificado en una documentación conocida el 5 de octubre de 2015 de presunta conspiración.

Después del anuncio del presidente Evo Morales del plazo de un año para socializar y debatir los artículos observados del Código Penal, Martínez considera que los distintos sectores que se oponen al nuevo Código Penal no tienen motivos para continuar con sus movilizaciones.

"Al abrirse esta posibilidad de diálogo y análisis del Código no deberían existir motivos para movilizarse. Si estos hechos no tienen intereses políticos estaríamos en afanes solo discursivos y no de movilización", dijo.

Esta mañana Morales abrió la posibilidad a modificar los artículos que sectores profesionales y sociales consideren atentatorios.