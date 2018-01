Coordinadora se reúne en Cochabamba y analiza paro indefinido

"Siempre es importante escucharlos a ellos, para recoger sus opiniones porque estamos en la recta final para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía", dijo el Primer Mandatario en conferencia de... Ver más Morales convoca a excancilleres antes de las audiencias orales en La Haya

El embajador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, informó que la decisión final de ese alto tribunal sobre la demanda marítima boliviana, instaurada... Ver más Decisión final sobre la demanda marítima sería tomada entre 4 y 6 meses después del juicio oral

"Aquí no es el Código, aquí es contra el proceso, es contra el Evo, para que no sea Presidente nuevamente", dijo el el presidente del Estado, Evo Morales en un congreso de gremialistas en el... Ver más Evo asegura que las movilizaciones son en su contra y no por el Código Penal