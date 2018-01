Distritos 8 y 15 se manifiestan contra el Código Penal y piden respeto al resultado del 21F

Vecinos de los distritos 8 y 15 de Cochabamba salieron hoy a las calles y en un mitín de protesta instalado en la plaza 14 de Septiembre manifestaron su “rotundo rechazo” al Código del Sistema Penal y exigieron el respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

“No aceptamos este nuevo Código Penal contradictorio a la Constitución Política del Estado (CPE), es una ley ambigua que no dice absolutamente nada (...). También le decimos un rotundo no a la repostulación del presidente, de una buena vez tiene que escuchar este Gobierno”, Ubaldo Romero, representante del Distrito 8.

Muchos sectores en los nueve departamentos del país masifican sus medidas de presión en contra el Código Penal y masifican el pedido de respeto a los resultado del 21F. Ciudades como Cochabamba, El Alto, Santa Cruz y Trinidad cumplieron paros cívicos que fueron calificados como “contundentes”.

Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó al presidente, Evo Morales, para que pueda presentarse a una nueva repostulación, al igual que otras autoridades electas, pese a que en el referendo del 21F se rechazó una nueva repostulación del jefe de Estado.

El nuevo Código Penal, que aún no entra en vigencia, es cuestionado por varios sectores que piden su abrogación. El Gobierno determinó el plazo de un año para su revisión y no considera su eliminación por completo.

“Nos van a ver en las calles, nos van a ver bloqueando todo Cochabamba hasta que escuchen y atiendan nuestras demandas”, concluyó Romero.