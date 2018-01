Organizaciones afines al MAS rechazan el paro de la COB y buscan reemplazar a Mitma

LA PAZ |

El Pacto de Unidad, conformado por organizaciones indígenas y campesinas afines al Gobierno, rechazó el paro convocado por el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, y se declaró en emergencia. La entidad acordó realizar un ampliado nacional el 23 de enero para convocar a un Congreso Nacional de la COB y elegir un nuevo secretario ejecutivo que reemplace a Mitma.

"Hemos escuchado nosotros el manifiesto y la intervención del señor Mitma, instruyendo a un paro cívico nacional; nosotros, el Pacto de Unidad, que somos afiliados a la Central Obrera Boliviana, rechazamos contundentemente esa instructiva que no tiene ninguna legitimidad", señaló el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera.

Herrera subrayó que Mitma con esa determinación lo que ha hecho es "casarse con los partidos de la derecha" porque "ha salido de la legitimidad de una organización nacional".

"Nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional para defender la democracia, para defender el proceso de cambio de nuestro gobierno del presidente Evo Morales", remarcó Herrera.

El dirigente, junto a otros representantes del Pacto, enfatizó que garantizarán que el proceso de cambio siga con su desarrollo normal, así como el Código del Sistema Penal.

"Si hay algunas observaciones de organizaciones o grupos de profesionales al Código que se sientan afectados, que presenten las propuestas para discutir en mesa, pero tiene que haber un cambio de Código Penal", apuntó.

Herrera indicó que por la insistencia de distintos sectores sobre la abrogación del Código del Sistema Penal, para el Pacto de Unidad "ya no hay derecha" en el país, "lo que hay son conspiradores a este proceso de cambio".

Otro dirigente señaló que como Pacto de Unidad revisarán la norma junto a sus bases para ver si algún artículo debe ser modificado.

La víspera, cuando la COB se disponía a realizar un ampliado, un sector del ente matriz desconoció a Mitma. El dirigente consideró que hay injerencia de grupos afines al Gobierno.

Esta disputa de dos sectores al interior de la COB terminó ayer con la suspensión del ampliado.

El sector de la Central Obrera Boliviana que desconoció a Mitma convocó a un congreso para el próximo 19 de febrero en el departamento de Santa Cruz para elegir a nuevos ejecutivos.

Por su parte, Mitma aseguró que el Gobierno está usando a dirigentes "desconocidos" para efectivizar una injerencia en la COB.

Agregó que dirigentes expulsados de la COB ahora están en la Conalcam, que es una organización de sectores sociales afines al Gobierno.

Además, Mitma indicó que antes de ser suspendido el ampliado se determinó realizar un paro indefinido.

"La lucha no es solo de los asalariados, la lucha es del pueblo boliviano en su conjunto, porque no estamos de acuerdo con el Código Penal atentatorio, (...) la Central Obrera no va a traicionar a su pueblo", manifestó.