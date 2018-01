Choferes de La Paz exigen parar la compra de 72 Pumakataris y advierten con paro

Novia de presunto asesino se entregó en Brasil La novia de Eliot León Fernández, acusado del asesinato de Jesús Cañisaire y Carla Bellott, se entregó a un consulado boliviano en Brasil y solicitó ser... vista

El escritor Roberto Ampuero es el nuevo canciller chileno Ampuero, que fue militante comunista en su juventud y luego se convirtió en uno de los más feroces críticos del régimen castrista, asumirá funciones unos ocho... vista