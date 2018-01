Novia de presunto asesino de la pareja se entrega en Brasil

La novia de Eliot León Fernández, acusado del asesinato de Jesús Cañisaire y Carla Bellott, se entregó en un consulado de Bolivia en Brasil y solicitó ser repatriada para declarar en el caso, informó la coordinadora de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), Leticia Muñoz.

Según la investigación policial, Eliot y sus hermanos estuvieron en la discoteca Planta Baja la noche de Año Nuevo con Carla y Jesús. Después llevaron a la pareja a una casa en la zona San Simón.

Eliot León Fernández, junto a su hermano Israel, son los principales acusados de los abusos sexuales contra Carla Bellott y el asesinato de la pareja de jóvenes. El Gobierno informó que el sindicado salió del país el 8 de enero junto a su novia.

La representante del Ministerio Público indicó que hubo una reunión con la Cancillería y la Interpol, en la cual se informó y coordinó sobre la solicitud de la mujer.

La novia de Eliot que llegó ayer a La Paz, ahora se encuentra en calidad de aprehendida, prestara su declaración hoy. La fiscal indicó que después de su testimonio se definirá la situación procesal de la mujer.

Por otro lado, el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, indicó que ya se pidió la activación de la alerta roja de Interpol para la captura del prófugo.

El otro acusado por los vejámenes y el asesinato, Israel León Fernández, ya está encarcelado, al igual que su hermana Mikaela y el esposo de esta última, Renzo Cáceres.

Micaela León, implicada en el hecho, dijo que no denunció por miedo. “A mí me han tenido bajo amenazas, yo no puedo pagar ese delito. Mi único delito fue tener esos hermanos (Israel y Eliot), mi único delito es ese”.

“Si denunciaba, iban a pecar otras personas que yo quiero, inclusive mi vida corría peligro. Pido disculpas a la familia de la pareja”, agregó.

El 1 de enero, Carla Bellot y Jesús Cañisaire fueron asesinados a golpes y luego botados en el río Orkojahuira, pero los victimadores no se percataron de que dejaron con vida a Carla, según informó el abogado de los familiares de las víctimas, Marco Mostajo.

Estaba con vida

De acuerdo con el informe médico forense, Carla murió días después que su pareja , hecho que es investigado por las autoridades.

“Jesús habría peleado con uno de sus atacantes por el tema de los celulares, que habrían sido robados, y en eso había visto que Carla estaría siendo violada por uno de sus victimadores, ahí uno de ellos propicia un golpe contundente en la cabeza, en la humanidad de Jesús, y sería la causa de su fallecimiento, entonces lo propio hacen con Carla, la golpean en la cabeza, el cuerpo, y aparentemente para ellos estaba fallecida”, señaló el abogado.

Agregó que ese mismo día habrían ido a dejar los cuerpos al río Orkojahuira, sin percatarse de que Carla estaría viva.

Por la gravedad de las heridas, Carla habría fallecido en el río. Luego, los implicados limpiaron los lugares donde acontecieron los hechos. Mostajo anunció que presentarán una nueva querella por el delito de violación.

CASARON A PAREJA JESÚS Y CARLA

Las familias de Jesús Cañisaire y Carla Bellott determinaron llevar adelante una ceremonia de casamiento de esta joven pareja, en una misa celebrada en el salón velatorio de la funeraria Valdivia.

Antes de la misa de cuerpo presente se desarrolló el enlace matrimonial, informó Verónica Aguirre, amiga y vecina de los dos novios

“La primera misa era para unirles en matrimonio y la segunda misa era de cuerpo”, declaró Aguirre.

La misa de ocho días será a las 17:45 en la iglesia Señor de la sentencia en la popular zona de Villa Armonía.

Jesús Cañisaire y su pareja Carla Bellot fueron enterrados en el Cementerio General de La Paz, donde la gente pedía la “pena de muerte” contra los autores del horrendo crimen.

Desde que arribaron los cuerpos, la gente se volcó a recibirlos con flores que surgieron de todos los costados al ingreso del Cementerio. Ambos llegaron en ataúdes blancos con sus respectivos nombres y fueron depositados para la última hora oración.

Carla y Jesús fueron despedidos con globos blancos y flores.