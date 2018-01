Eliot en una carta asegura que se entregó de manera voluntaria

Eliot L., principal sospechoso del asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire, aseguró a través de una carta, difundida en las últimas horas por R7 Noticias de Brasil, que se entregó voluntariamente.

"Yo, Eliot Ismael, con CI 9980630, declaro que me entrego en Brasil en la ciudad de Sao Paulo voluntariamente en el Consulado boliviano porque se me acusa de asesinato y la Policía me buscaba como principal sospechoso”, expresó.

Carta de Eliot L. by Los Tiempos Digital on Scribd

Agregó que también decidió entregarse porque su pareja Priscila ha sido detenida, pese a que estaría embarazada de siete meses.

Además, “mi familia está siendo amenazada de muerte y es por eso que me entrego voluntariamente en el Consulado boliviano en Brasil. Aclaro que nadie me obliga a volver a Bolivia, que vuelvo por mi voluntad para aclarar del que se me acusa en Bolivia e incluso estoy acompañado de la abogada Patricia Vega”, remarcó.

Mientras en Bolivia, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, afirmó que una llamada telefónica que realizó Eliot L. F. desde Brasil para comunicarse con su madre en Bolivia fue fundamental para lograr su captura.

“Luego del arresto (momentáneo) de la madre de Eliot es que se realizó una llamada, Eliot realizó esa llamada de un número que se presume era de Brasil a un teléfono de la propiedad de la madre de Eliot, esta pista ha sido fundamental”, dijo.

La autoridad afirmó que ayer a las 15:00, aproximadamente, se logró identificar y aprehender a Eliot. “Él intentó cambiar su fisonomía, se ha rapado el cabello, estaba oculto, pero se logró identificar y se lo aprehendió en el municipio de San Andrés de Sao Paulo”, señaló.

Eliot huyó de Bolivia junto a su pareja rumbo a Brasil. Las investigaciones determinaron que ambas personas salieron de La Paz el pasado 5 de enero e hicieron un enlace en Cochabamba para después dirigirse a Santa Cruz.

El 8 de enero, las dos personas llegaron a la frontera, es decir, a Puerto Quijarro, se registraron en Migración y abandonaron el país con dirección a Coímbra.

Inicialmente, la pareja de Eliot se entregó en el Consulado boliviano.

Entre tanto, una comisión viajó esta mañana a Brasil para el traslado de Eliot.

Según el Viceministro, se instruyó entregar a Eliot por la vía de la expulsión y no por medio de un trámite de extradición.

Esta madrugada, antes de su entrega en el Consulado boliviano, Eliot aseguró al reportero de un canal de televisión de Brasil que él no mató a la pareja. “De miedo me vine” desde Bolivia, apuntó.

Jesús y Carla desaparecieron la madrugada del 1 de enero de la discoteca Planta Baja, de La Paz, donde asistieron para festejar el Año Nuevo.

El 19 de enero los cuerpos de la pareja fueron hallados sin vida debajo de un embovedado en el barrio Petrolero de la zona de Villa Fátima.

Entregado a la Policía Boliviana

Un vídeo difundido por la Fiscalía boliviana muestra el momento en el que Eliot L. es trasladado de un vehículo al Consulado boliviano en Brasil, en Sao Paulo.