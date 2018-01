Eliot L. culpa a su hermano de haber asesinado a Jesús Cañisaire

Eliot L., principal acusado del asesinato de Jesús Cañisaire y Carla Bellot, negó hoy haber cometido ese crimen y responsabilizó a su hermano, Israel, de ser el autor del hecho, según señala el diario brasileño R7 Noticias.

Ayer, la Policía Federal de Brasil, en coordinación con la de Bolivia, capturó al acusado en el estado de Sao Paulo. Eliot no ofreció resistencia al momento de su captura y en sus primeras declaraciones traspasó la responsabilidad de la muerte Jesús Cañisaire a su hermano Israel, quien se encuentra preso en la cárcel de San Pedro.

"Él dijo a los policías que Jesús, una de las víctimas, intentó ahorcarlo y que su hermano, Israel, golpeó su cabeza con una barra de hierro", informa el portal.

Asimismo, Eliot aseguró al canal RTP en Sao Paulo, que su familia aprovechó su viaje a al vecino país para inculparlo por el crimen.

"Yo tenía que venirme siempre a Brasil, pero se han aprovechado y conmigo se han limpiado todo", manifestó. "Quiero decirle a toda Bolivia que yo no era (el culpable) por mis hijitas, por mi mujer y mi familia. Recién me he enterado que están sufriendo amenazas y de paso a mi esposa la detuvieron", añadió.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó que Eliot L., se encuentra en instalaciones del Consulado de Bolivia en Brasil, hoy será trasladado a al país y se prevé su llegada a La Paz en horas de la tarde.

"En la madrugada se ha entregado ante el Cónsul de Bolivia en Brasil, (Eliot L.) está con custodio", manifestó el Viceministro, detallando que la llegada de León está programada para las 18:20 de hoy.

Jesús y Carla desaparecieron la madrugada del 1 de enero de la discoteca Planta Baja, de La Paz, donde asistieron para festejar el Año Nuevo.

El 19 de enero los cuerpos de la pareja fueron hallados sin vida debajo de un embovedado en el barrio Petrolero de la zona de Villa Fátima.

Entregado a la Policía Boliviana

Un vídeo difundido por la Fiscalía boliviana muestra el momento en el que Eliot L. es trasladado de un vehículo al Consulado boliviano en Brasil, en Sao Paulo.