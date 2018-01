Eliot llegó a Bolivia; alistan imputación por asesinato, feminicidio y violación

Eliot L., principal acusado del asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire, arribó en horas de la tarde al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz y cerca de las 16:00 fue trasladado hasta La Paz donde será imputado por el Ministerio Público por los delitos de asesinato, feminicidio y violación.

"Se va a analizar en función a la investigación si se amplía, por ejemplo, por (el delito de) violación contra los otros imputados", informó el fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, citado en ABI.

Eliot negó hoy haber cometido el crimen y responsabilizó a su hermano, Israel, de ser el autor del hecho, según información difundida en medios brasileros.

“Quiero decirle a toda Bolivia que yo no era (el culpable) por mis hijitas, por mi mujer y mi familia. Recién me he enterado que están sufriendo amenazas y de paso a mi esposa la detuvieron", dijo Eliot.

La Policía Federal de Brasil, por “principio de reciprocidad” entregó al acusado en el Consulado de Bolivia en Sao Paulo, quien desde el 8 de enero se encontraba en territorio brasileño.

Una llamada que hizo Eliot a su madre desde Sao Paulo permitió su captura, informó en horas de la mañana el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

Jesús y Carla desaparecieron la madrugada del 1 de enero de la discoteca Planta Baja, de La Paz, donde asistieron para festejar el Año Nuevo.

El 19 de enero los cuerpos de la pareja fueron hallados sin vida debajo de un embovedado en el barrio Petrolero de la zona de Villa Fátima.