Colectivos alistan defensa del 21F y el MAS anuncia contramarchas

A casi dos años del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 en el que triunfó el No, colectivos ciudadanos, comités cívicos y el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) anuncian una serie de actividades, unos pidiendo el respeto a los resultados y otros cuestionar los mismos, porque consideran que perdió el partido oficialista por presuntas mentiras.

En Cochabamba los comités cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Beni, Tarija y el local se reunirán hoy par a definir la estrategia de defensa del resultado del 21F y no se descarta un paro nacional, informó Juan Flores, representante de uno de los comités cívicos cochabambinos.

En la misma línea, los colectivos ciudadanos G21, Fuerza Kochala y Kuñambereta, entre otros, preparan diversas actividades previas al 21F y una concentración en la plaza de las Banderas ese mismo día.

Una iniciativa que causó polémica fue la impulsada por el diputado Enrique Siles, que pidió cambiar el nombre de la plaza de las Banderas por plaza de las Banderas 21F, así como nombrar varias obras que se construyen para los Juegos Suramericanos como “21F”. La propuesta fue cuestionada incluso por dirigentes de su partido.

En tanto, en La Paz, el colectivo ciudadano Otra Izquierda es Posible, además de impulsar que se designe como “21F No” a una avenida en la ciudad de La Paz, señaló que las movilizaciones deben ser constantes hasta llegar a una gran movilización ciudadana por el respeto al voto y la defensa de la democracia, el próximo 21 de febrero, según dio a conocer uno de los representantes, Beto Astorga.

Basta ya, otro colectivo ciudadano, tiene programado para mañana un acto en el que se busca “cambiar de manera simbólica” el nominativo de la calle 21 de Calacoto zona sur de La Paz por el de “21F No”, como rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de habilitar a Evo Morales para una nueva candidatura, sin considerar los resultados del referendo.

“El ciudadano no quiere que le roben el voto, quiere que se cumpla la ley y que se cumpla el voto que ha emitido el 21 de febrero de 2016. Son ciudadanos que han creado colectivos y que se están moviendo en el país para que se respete el voto; le hemos dicho a don Evo Morales que no queremos que se repostule”, mencionó Guillermo Paz, responsable de esta facción.

MAS PROTESTARÁ POR EL “DÍA DE LA MENTIRA”

Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) Rodolfo Machaca anunció que las organizaciones sociales están preparando una movilización nacional para el próximo 21 de febrero en apoyo al Presidente y en rechazo a las “mentiras” sobre el Gobierno, según el sector.

“Tenemos convocatorias, articulaciones y reuniones para movilizarnos y decir no a la mentira de la oposición, no a la mentira permanente que está queriendo desestabilizar el orden democrático de nuestro país, no a la derecha ni al imperio”, señaló.

El dirigente de Codecam Cochabamba Grover García informó que la movilización será “masiva” y que se realizará en la plaza principal 14 de Septiembre en horas de la mañana.

La movilización central se realizará en esta ciudad, con la concentración de todas las bases oficialistas y una multitudinaria marcha que culminará con un mitin contra la mentira del 21F y en defensa del proceso de cambio y del presidente Evo Morales, dijo García.