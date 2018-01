Morales dice que Albarracín y Villena son "resentidos, alineados a la derecha"

El presidente Evo Morales dijo hoy que los ex defensores del pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena son "resentidos" que se aliaron a la derecha, en referencia al anuncio que realizaron esas exautoridades de presentar una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un supuesto incumplimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

"Ayer estaba escuchando a algunos ex defensores del pueblo, algunos dirigentes o expresidentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hasta algunos dirigentes sindicales, todos resentidos, son ahora aliados de la derecha", dijo en un acto en el que entregó obras en la región de Chipaya, en el departamento de

Morales criticó que ambas autoridades hablen a nombre de la democracia y los derechos humanos, alienados con la derecha a la que acusó de concentrar el capital en pocas manos.En contrapartida, el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, descartó cualquier vinculación política y dijo que, con la restitución de los derechos de las autoridades electas, que fue determinada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2017, "se están violando los derechos humanos de más de dos millones de bolivianos" que votaron en el referendo del 21 de febrero de 2016.

"Como ese resultado del referéndum dice No, hay más de dos millones de bolivianos que tienen el derecho adquirido, consolidado de que se cumpla, se ejecute esa decisión, al no producirse ello se están violando los derechos humanos de más de dos millones de bolivianos; por tanto, la CIDH lo que tiene que hacer es evaluar si es evidente que se están violando o no esos derechos", indicó en una entrevista con el canal Red Uno.

Al respecto, el concejal Jorge Silva dijo: "Lo que en verdad le interesa a la oposición no es la justicia, no es la educación, no es la democracia, el interés que tienen es la silla del presidente (...) Están en una estrategia política, están desarrollando sistemáticamente una estrategia para desgastar al Gobierno recurriendo, en este caso, a la CIDH, están en una carrera de que Evo Morales llegue lo más desgastado posible el 2019".