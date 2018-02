49 ETA tienen listas sus cartas orgánicas o estatutos indígenas

El Viceministerio de Autonomías registra hasta la fecha 49 Entidades Territoriales Autónomas (ETA) que elaboraron sus cartas orgánicas y estatutos indígenas y que las pondrán a consideración de su población en referendo. Se trata de 46 municipios, dos territorios indígenas y una conversión.

Según el viceministro del área, Hugo Siles, el 90 por ciento de los 338 municipios o bien ya avanzó en el proceso de elaboración de este documento, o está en control de constitucionalidad o ya lo ha aprobado en referendo. “Eso significa que hay convencimiento de que con las Cartas Orgánicas se puede perfeccionar y desarrollar el proceso autonómico”, dijo.

En La Paz, ocho municipios irán a referendo por cartas orgánicas, 10 en Chuquisaca, siete en Cochabamba, cinco en Santa Cruz, dos en Tarija, cinco en Beni, uno en Pando y ocho en Potosí. Asimismo, los territorios de Corque Marca y Pampa Aullagas en Oruro, y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en Beni votarán por sus estatutos indígenas originarios campesinos.

De los 338 municipios del país, 15 aprobaron sus cartas orgánicas en los procesos refrendarios de 2015, 2016 y 2017, y nueve rechazaron estos documentos. 46 municipios tienen listas sus cartas orgánicas para ir a referendo este 2018, mientras que 106 alcaldías tienen sus documentos con control de constitucionalidad parcial y 41 municipios están con control de constitucionalidad plena.

84 municipios del país están en proceso de elaboración de sus cartas orgánicas y 37 aún no comenzaron este proceso. Hay otras tres regiones que busca su estatuto autonómico indígena.

TSE PREVÉ REALIZAR REFERENDO EN JULIO

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni Rodríguez, informó que el Referendo Autonómico de Estatutos y Cartas Orgánicas se tiene previsto inicialmente para el mes de julio.

Para ello, la Sala Plena del TSE, junto a representantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Viceministerio de Autonomías, la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originario Campesinas (Conaioc), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) acordaron realizar siete talleres informativos este 26 de febrero, con miras al Referendo Autonómico previsto para este año.

“ESTATUTOS Y CARTAS PERFECCIONAN LA AUTONOMÍA”

El viceministerio de Autonomías, Hugo Siles, afirmó que a ocho años de vigencia del Estado Plurinacional con autonomías señalado en la Constitución Política las autonomías se consolidaron y avanzan firmemente en el país.

“A escasos ocho años de vigencia de autonomías hay un desarrollo importante en el desarrollo de las autonomías”, dijo, a tiempo de mencionar que tres departamentos tienen en vigencia sus estatutos y 15 municipios sus cartas orgánicas.

Aclaró, además, que el no tener una carta orgánica o un estatuto no es obstáculo para la vigencia de la autonomía, “este documento ordena, facilita, perfecciona la autonomía, pero su ausencia no pone en entredicho el carácter de la vigencia de autonomía”.

Por otro lado, recordó que hay tres autonomías indígenas consolidadas; de Charagua (Santa Cruz), Raqaypampa (Cochabamba) y Uru Chipaya (Oruro).