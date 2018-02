Presidente dice que le molesta más las peleas internas que los "insultos de la derecha"

LA PAZ |

El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió hoy a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que le molestan más las peleas internas que las "humillaciones" e insultos de la "derecha" en su contra.

En un acto en la región de Oruro (oeste), el mandatario resaltó los logros de la "revolución democrática y cultural" que lidera pese a "tanta ofensa, tantas humillaciones" de la oposición.

"Quiero decirles, yo no me molesto de eso, porque va a haber esa lucha ideológica, programática, cultural, social. A veces sí me molesta cuando entre nuestros compañeros están enfrentados o peleándose, o que un ministro, algún alcalde, algún gobernador no está ejecutando su presupuesto, no está gastando su plata", afirmó.

Instó a sus seguidores a no preocuparse por los insultos de la "derecha" y a defender el "proceso" que lidera.

En los últimos días se conocieron denuncias de supuesto racismo dentro del MAS hechas por legisladores oficialistas y un viceministro que renunció al cargo alegando que fue discriminado por la máxima autoridad de su área.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño, negó hoy que haya "fracturas" en la bancada del MAS como, a su juicio, ocurre en la oposición.

"En la bancada del MAS no hay fractura ni división como se quiere encarar esta información (...) más bien la bancada está unida y fortalecida", dijo Montaño, según recoge la agencia estatal ABI.