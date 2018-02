Evo, molesto por peleas internas; Montaño niega fisuras en el MAS

El Movimiento Al Socialismo (MAS) minimizó ayer las denuncias de discriminación al interior del partido de Gobierno, mientras el presidente Evo Morales mostró su molestia por “las peleas entre compañeros”, aunque no especificó a qué líos se refería.

“La derecha, diga lo que diga, tanta ofensa, tanta humillación (…) yo no me molesto por eso. A veces sí me molesto cuando entre nuestros compañeros están enfrentados o peleándose, o que algún ministro, alcalde o algún gobernador no está ejecutando su presupuesto. Quiero que sepan, hermanos, eso a veces sí me molesta”, dijo Morales ayer en el acto de desembolsos del programa Bolivia Cambia, en Oruro.

Los últimos días salieron a la luz denuncias de discriminación al interior del oficialismo. Primero el diputado Sergio Choque aseveró que “blanquitos” en el MAS creían que tenían derecho a cargos sólo por el color de su piel, y luego el diputado Manuel Mamani dijo que hay discriminación de los legisladores oficialistas profesionales hacia los sindicalistas y campesinos, pero que se aguanta por que es “orgánico”.

Las denuncias no sólo se registraron en el legislativo. El exviceministro de Transporte, Galo Bonifaz, denunció discriminación y presiones por parte del ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

“Saben los movimientos sociales, algunos dirigentes que fueron a hablar con el señor Claros que fueron objeto de discriminación. Estas personas hace quedar mal al proceso de cambio”, dijo.

Por otro lado, la exviceministra de Gestión Comunicacional, Carmen Miranda, fue acusada por el director de Medios del Estado, Mauricio Carrasco, por discriminación y acoso laboral.

Asimismo, Teresa Rescala, concejal del MAS en La Paz, renunció el jueves pasado a ese cargo denunciando que el partido oficialista no le deja ejercer de manera independiente esa concejalía, como fue el acuerdo para que acepte esa candidatura. El suplente de Rescala, el politólogo Marcelo Silva, también renunció a principios de enero por sus diferencias con el oficialismo por el Código Penal y el respeto al 21F.

Respecto a las denuncias de discriminación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que no existe discriminación ni fisuras en el MAS.

“De manera clara y concisa, en la bancada del MAS no hay una fractura o una división, como se quiere encarar esta información”, aseguró.

La legisladora explicó que se reunió con los diputados oficialistas y no encontró señales de división, al contrario, vio una bancada unida.

Sin embargo, dijo que de ser necesario iniciará una investigación al interior de la bancada del MAS sobre estas denuncias de discriminación. “Lo haremos porque no creo que deba dejarse pasar alguna situación que le preocupe a algún diputado sin tratarla”, manifestó.

“En el MAS no hay fracturas, algunos medios quieren equiparar la declaración de un compañero diputado del oficialismo con la realidad de las bancadas de oposición y no es así. Tenemos una bancada unida y fortalecida, en caso de que haya una denuncia, se la tratará”, dijo.

“Show mediático”

Por su parte, el jefe de la bancada oficialista David Ramos calificó como un “show mediático” la denuncia de discriminación del exviceministro Bonifaz en contra del ministro de Obras Públicas, y aseguró que el Gobierno en dos oportunidades le dio la posibilidad de servir al Estado.

“El hacer un show mediático con denuncias verbales no nos parece correcto”, dijo a la ANF. “Queremos rechazar categóricamente que en el MAS se practique la discriminación”.

Sin embargo, el dirigente nacional del MAS, Rodolfo Machaca, aseveró que las acusaciones de discriminación al interior del partido gobernante pueden ser producto de problemas y “pugnas” internas.

“No hemos tomado conocimiento al respecto. Puede ser un tema aislado. Deberían solucionar internamente, no era necesario que se haga público”, declaró el dirigente.

VEN FRACTURAS DENTRO EN EL MAS

La diputada de oposición, Shirley Franco (UD), aseguró que las denuncias de discriminación en el MAS develan “serias y profundas fracturas”.

“El MAS debe solucionar este comportamiento que debe erradicarse en un partido que se considera indígena”, dijo y señaló que llama la atención que se ejerza presión sobre los legisladores que denuncian discriminación para que rectifiquen sus declaraciones.

“Esto es una muestra de la doble moral del MAS, una para adentro y otra para afuera, donde se venden como un partido de la igualdad”.