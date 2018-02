Experto alerta de posibles diarreas y enfermedades respiratorias tras inundaciones

LA PAZ |

Las torrenciales lluvias de las últimas semanas dejaron secuelas a su paso; desde desbordes de ríos hasta inundaciones y muertes. El experto en enfermedades transmitidas por vectores, Frank Reyes alerta de posibles brotes de diarrea y enfermedades respiratorias en las zonas afectadas.

"Los cuadros epidemiológicos pueden ser las enfermedades diarreicas y las enfermedades respiratorias por la exposición al clima y a todo; se puede dar enfermedades vectoriales causadas por roedores, dependiendo el lugar, y por último las enfermedades graves o crónicas", señaló a ANF el especialista.

El también exdirector del Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Malaria y Dengue señaló Reyes explicó que en el caso de Tupiza el primer cuidado que se debe tener es no consumir agua contaminada, porque causaría brotes de diarrea.

"No sabemos si ha llegado a afectar al servicio de agua potable y alcantarillado, si así fuera podría haber enfermedades de tipo diarreicas, pero Tupiza no es una zona endémica del mosquito aedes, así que no podría afectarlos en ese aspecto", explicó el experto.

Reyes señaló que el mosquito que causa el dengue, zika o chikungunya necesita de un área llena de agua y que dure por al menos cinco días. Sin embargo dijo que la situación en Tupiza y Yacuiba es diferente porque después de la inundación se registró una capa de barro, donde los huevos del mosquito no podrán sobrevivir, por lo que se descarta este tipo de brote en esta región.

Reyes agregó que una segunda enfermedad que podría registrarse en todas las regiones del país es la respiratoria, sea por el hacinamiento en campamentos en lugares altos o por la migración de animales silvestres y de roedores, por lo que se recomienda limpieza y control de la infestación de animales en las áreas.

"Lo primero que se debe hacer es crear una zona segura específica para los campamentos; los controles de la alimentación; y el entierro de los animales muertos con cal para no contaminar el agua", añadió.

La situación en Vinto, Cochabamba, no es muy diferente de la de Tupiza y Yacuiba. "Se debe evaluar la contaminación de agua, afortunadamente Vinto no es zona endémica de aedes, eso sucede en el Chapare", dijo.

No obstante, recomendó tratar de inmediato posibles brotes de enfermedades por hacinamiento, como las respiratorias debido a la humedad.

Esto causó inundaciones en algunos sitios como en Vinto, Cochabamba; o riadas como en Tupiza, Potosí; y Yacuiba, Tarija; la situación es similar en Beni y en el norte de La Paz, por lo que las autoridades estatales han activado alertas y planes de contingencia para mitigar los efectos en la población.

No obstante, después de los desastres naturales se puede registrar en la primera semana la aparición de brotes de enfermedades, como las mencionadas anteriormente, en caso de no atender a la población a tiempo.

En cuanto al Beni y el norte de La Paz, el experto aclaró que el control en estos sitios debe ser muy cuidadoso porque son zonas en las que podrían aparecer mosquitos portadores de dengue, chikungunya y zika. "Estas lluvias actúan muy rápido si llueve durante 5 días el mosquito puede proliferar en estos lugares", advirtió.

Consultado sobre un posible rebrote del zika, el experto manifestó que no existe esa posibilidad porque el zika es considerado como una patología descartada, porque se volvió endémico (que afecta a una región).

Finalmente, Reyes recordó que tanto los municipios, gobernaciones y Gobierno ya activaron sus planes de contingencia en los municipios afectados, por lo que el porcentaje de los posibles brotes de enfermedades se reducirá.