Defensa pide activar Plan de Contingencias y COE para respuesta inmediata a damnificados

El Ministerio de Defensa pidió hoy activar el Plan de Contingencias y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para realizar acciones de preparación o respuesta "inmediata" en los municipios identificados.

De acuerdo a esa cartera de Estado, se reportó 6.129 familias afectadas en municipios de siete departamentos por la temporada de lluvias que deviene en riadas e inundaciones por el desborde de los ríos. Sin embargo, el viceministro de Defensa Civil, Carlos Bru informó ayer que eran unas 10.300 familias que sufrieron las consecuencias de los desastres naturales.

Las regiones afectadas son Yacuiba, Yacuiba (D'orbigny) y Villamontes en Tarija; Tupiza y Cotagaita en Potosí; Vinto y Tiquipaya en Cochabamba; Cotoca en Santa Cruz; Huacaya en Chuquisaca; Tiahuanacu en La Paz; y, San Javier, San Andrés, Loreto, Baures, Magdalena y Huacaraje en Beni.

La mayor cantidad de familias afectadas se registraron en el Beni con 2.942, seguido de Potosí con 2.100 familias y Chuquisaca con 398, entre los principales.

Hasta el momento las familias damnificadas suman 86, las viviendas afectadas 140 y solo una persona fallecida.

El Ministerio de Defensa pidió también territorializar la información de acuerdo a sus vulnerabilidades, usos y costumbres para generar mejores resultados.

Asimismo, solicitó a la población que se encuentra en un área de riesgo de inundaciones, "no quedarse en aquellas zonas bajas o cerca de la cuenca de los ríos" y "desplazarse y guarecerse en zonas más altas".

En caso de crecida de los ríos, el Ministerio instó a las familias evacuar hacia zonas seguras o albergues temporales, llevando únicamente lo indispensable.

"No atravesar ríos o zonas inundadas a pie, en animales o vehículos, no cruzar puentes donde el nivel del agua se acerque al borde, pudiendo sus bases estar debilitadas, no ingresar a zonas afectadas", remarca la nota de prensa del ministerio.

Reportan cinco regiones con afectación en Cochabamba

El secretario departamental de Derechos de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, informó hoy que los municipios de Vinto, Tiquipaya, Colcapirhua, Mizque y Arque, de Cochabamba, fueron afectados por inundaciones y riadas.

Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, detalló que el municipio de Vinto "fue el más perjudicado por el desborde del río Rocha", que anegó 32 viviendas y dejó afectadas a 140 personas.

Recordó que en el municipio de Tiquipaya se tuvo, también, reportes de problemas y la caída de ocho viviendas de adobe y ladrillo por el rebalse de un canal de riego.

Dijo que en el municipio de Mizque se registraron daños en sembradíos por el desborde de un río.

Mencionó que en esa región hubo, además, el reporte de un joven de 18 años que falleció luego de caer a un río de esa zona.

"No ha fallecido producto del desbordamiento del río Mizque, ni nada. El joven estaba paseando con un grupo de sus compañeros, cayó al río y se lo llevaron las aguas", explicó.

Canelas agregó que en el municipio de Colcapirhua se registró el desborde una torrentera, que fue controlado por el personal municipal de esa región.

La autoridad informó, asimismo, que en el municipio de Arque se tuvo la crecida de un río que amenaza con inundar los cultivos agrícolas de algunas comunidades.

"Estamos evaluando la posibilidad de mandar maquinaria para hacer un reforzamiento (de defensivos). No hemos tenido nada grave todavía allá gracias a Dios", concluyó.