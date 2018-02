Alcaldía paceña llama a población a resistir el paro de choferes contra los Pumakatari

LA PAZ |

La Alcaldía de La Paz hizo un llamado a la población a resistir el paro "arbitrario, abusivo y perjudicial" del transporte programado para mañana en rechazo a la compra de nuevos buses Pumakatari, y exigió a la Policía garantizar la libre circulación.

La información fue brindada esta mañana por el secretario Municipal de Movilidad, Ramiro Burgos, en una conferencia de prensa en el despacho del alcalde Luis Revilla.

"Nosotros llamamos a la población para que podamos resistir este paro, este paro arbitrario, abusivo, que perjudica las actividades rutinarias de todos los paceños y paceñas porque no tiene ninguna razón de ser, ningún asidero", manifestó el funcionario.

Burgos pidió a la Policía y al Ministerio de Gobierno que garanticen la libre circulación.

"Esperamos que el Ministerio de Gobierno y la Policía se pronuncien para hacer prevalecer el derecho que tenemos de circular libremente por la ciudad", manifestó.

La medida de presión fue convocada la semana pasada por la Federación de Choferes Primero de Mayo en rechazo a la compra de nuevos buses Pumakatari.

Burgos dijo que llama "poderosamente la atención" que el sector de los transportistas tenga un altísimo nivel de organización para convocar al paro, pero no así para poder mejorar el servicio que presta a la población.

"Llama poderosamente la atención cómo el sector del transporte a la cabeza de sus dirigentes es capaz de tener una altísimo nivel de organización para perjudicar al conjunto de los paceños. Cómo no quisiéramos que ese mismo empeño de organización, meticulosa, rigurosa la tuvieran para presentar un mejor servicio, lamentablemente no lo hacen", manifestó.

No se retrocederá

La Alcaldía no negociará la compra de nuevos buses Pumakatari, ya que esta adquisición permitirá ampliar el servicio municipal de transporte en beneficio de la gente, tal como se ha solicitado en las diversas audiencias ciudadanas entre el alcalde Luis Revilla, autoridades ediles y vecinos.

"No vamos a retroceder ni un solo milímetro a los pedidos y caprichos del sector del transporte. Reitero, convocamos a la población para que resistamos este paro, porque a pesar de las disculpas que hagan públicas los dirigentes del transporte, no son suficientes para dar una explicación clara a la población paceña del porqué nos pretenden perjudicar", expresó.

Sin asidero alguno

El secretario de Movilidad informó que el reclamo de los choferes no tiene asidero alguno, debido a que los buses Pumakatari no ofrecen el servicio por donde trabaja el transporte tradicional, motivo esgrimido por los transportistas para oponerse a la ampliación del servicio.

"Hemos manifestado públicamente que el sector del transporte tradicional fácilmente atiende más del 80 por ciento de las demandas, es decir no tenemos motivos valederos para disputar la demanda del transporte del sector de La Paz", dijo.

En ese sentido, Burgos pidió solidaridad a los vecinos para que quienes se movilicen en vehículos particulares puedan llevar a los que no cuentan con éstos. Pidió también al Ministerio de Educación tomar cartas en el asunto debido a la gran cantidad de escolares que se perjudicarán.

Movilización política

Burgos recalcó que al no haber motivos lógicos para que los choferes se opongan a la ampliación del servicio se concluye que detrás de las protestas hay fines políticos.

"No nos olvidemos que el proyecto del Teleférico tiene prevista de varias otras líneas que inclusive están articulando el centro mismo de la ciudad de La Paz, cosa que con el Pumakatari no sucede. De ahí que nosotros creemos, tenemos claras muestras de esta intencionalidad política de parte del sector del transporte. No tienen argumentos válidos, no tienen ningún pronunciamiento respecto al Teleférico y solamente se empeñan en perjudicar al Pumakatari, con argumentos falsos, equivocados", manifestó.

Burgos pidió a los choferes no afectar la libre circulación de la gente. "Si quieren parar, que paren. Si ellos creen que con esto van a resolver algo, que lo hagan, pero que no atenten contra el derecho que tenemos todos los paceños de poder transitar por la ciudad", apuntó.