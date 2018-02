Ampuero habla de agenda post CIJ; Arce pide a Chile aclarar si cumplirá fallo

El canciller chileno designado, Roberto Ampuero, dijo que luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima boliviana, será importante “iniciar una agenda de futuro con Bolivia”, planteamiento que fue bien recibido por su par boliviano Fernando Huanacuni, quien aseguró que son “declaraciones alentadoras”.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Sin embargo, el exagente chileno en la CIJ y actual senador de su país, José Miguel Insulza, en entrevista con el medio T13, dijo que “Chile no va a ceder ni un centímetro de su soberanía, a Chile no lo va a obligar a negociar nadie”, lo que encendió la crítica del Ministro de Justicia boliviano y miembro del equipo jurídico nacional, Héctor Arce, que cuestionó si estas declaraciones significan poner en tela de juicio si Santiago cumplirá o no el fallo que vaya a dar la CIJ.

“¿Cómo debemos entender esta declaración de Insulza?, ¿como un anuncio de que Chile no cumplirá un fallo favorable a Bolivia? Muy preocupante la declaración de un hombre importante semanas previas a las audiencias orales en la CIJ. Debería haber aclaración”, escribió Arce en su cuenta oficial en Twitter.

Cancilleres

El nuevo jefe de la diplomacia chilena, Ampuero, dijo en entrevista a La Tercera el domingo que “creo que Chile va a hacer un muy buen papel en La Haya. Creo que sus argumentos son sólidos, que nos hemos preparado seriamente y vamos a esperar a que termine, que venga el fallo. Pero a parir de ahí, es muy importante iniciar una agenda de futuro con Bolivia”.

El diplomático aseguró que su gestión continuará con el equipo de abogados y asesores que el Gobierno de Sebastián Piñera heredará de Michelle Bachelet.

“Creemos que la Corte Internacional va a reconocer que nuestra argumentación es muy sólida porque está basada en la historia, la ley y la razón”, declaró.

Al respecto, Fernando Huanacuni señaló que los dichos de Ampuero “permiten hacer una agenda con una visión ya no solamente coyuntural, sino con una visión de futuro”.

“Estas palabras son alentadoras porque están reflejando una visión a futuro, indican que los temas no se terminan con La Haya”, sostuvo.

En este sentido, señaló que ve con mucha expectativa y esperanza, y frente a eso Bolivia ratifica su cultura del diálogo honesto y sincero.

“No podemos llevar centurias este tema que es trascendente para ambos países. Ya no es solamente un tema bilateral”, dijo Huanacuni.

Invitación

Por otro lado, el jefe de la diplomacia boliviana informó que el país fue invitado a la posesión del mandatario chileno Sebastián Piñera, el 10 y 11 de marzo, y aseguró que una delegación asistirá con “predisposición al diálogo”.

“Destacar que hemos recibido la invitación para la posesión del presidente Piñera, ha llegado la invitación y nosotros iremos con toda esa predisposición de diálogo”, dijo.

19 de marzo comienzan alegatos. La CIJ fijó entre el 19 y 28 de marzo la fase de alegatos orales de la demanda marítima.

EL INFORME CIENTÍFICO DEL SILALA ESTÁ LISTO

El canciller Fernando Huanacuni anunció ayer que el informe científico sobre el origen y recorrido natural de las aguas del manantial del Silala será entregado al equipo jurídico internacional la próxima semana en La Haya, Países Bajos.

“El 14 y 15 de febrero tenemos una reunión muy importante en La Haya, donde el equipo científico estará dando los elementos de los resultados de los estudios que se han realizado en 2017, para que puedan convertirse en alegato u argumentos jurídicos”, dijo a la Red Patria Nueva.

Chile interpuso el 6 de junio de 2016 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para defender su teoría de que las aguas del Silala provienen de un río internacional y no de un manantial como afirma Bolivia.

Chile presentó su memoria en julio del año pasado y Bolivia prepara su contramemoria, que debe presentar ante el Tribunal hasta el 3 de julio próximo.