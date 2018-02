Jesús suplicó a los hermanos León para que no lo maten

En la reconstrucción del doble asesinato de Carla Bellott y Jesús Cañisaire, se pudo establecer que el joven suplicó por su vida a sus victimarios y hasta les entregó su tarjeta bancaria para que le roben a cambio de no matarlo, informó ayer el fiscal departamental Edwin Blanco.

Según el Fiscal, en la primera jornada de reconstrucción de los hechos se confirmó la presencia de la familia León Fernández en la discoteca Planta Baja, junto a la pareja en Año Nuevo.

Blanco indicó que los imputados tenían un doble motivo para llevar a la pareja a la casa de Israel León, en la zona San Simón. Por un lado, los acusados tenían interés en robarles sus objetos de valor y, por otro, tenían un interés sexual en Carla.

De acuerdo con la autoridad del Ministerio Público, los mismos imputados revelaron que, en la casa de San Simón, Jesús Cañisaire les rogó por su vida y entregó su tarjeta de bancaria. “Por declaración de los imputados, el ciudadano Jesús prácticamente habría pedido a esos imputados que no le quiten la vida, es más, al extremo de haber señalado ‘aquí está mi tarjeta de débito, por favor, hermanitos, saquen el dinero que quieran, no me hagan nada’”, relató el Fiscal.

Según Blanco, a pesar de esa suplica, dos de las mujeres acusadas tomaron su tarjeta y salieron a sacar el dinero, pero aún no se tiene establecido si lo lograron.

LA FISCALÍA PIDE ANÁLISIS PSICOLÓGICO

Macabro hecho

El fiscal Edwin Blanco señaló que se trata un crimen macabro que amerita una profundo análisis del perfil psicológico de los imputados.

De acuerdo a las investigaciones, Jesús fue agredido al grado de perder el conocimiento y luego fue asesinado.