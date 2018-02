Pari: fiscal Almanza me pidió un auto y $us 15 mil para desparecer ocho celulares

LA PAZ |

Un audio y documentos a los que accedió ANF revelan que Juan Franz Pari, principal acusado del desfalco millonario al Banco Unión, denunció que el fiscal Erlan Almanza le pidió 15 mil dólares y un auto (Toyota Tacoma) para hacer desaparecer los ocho celulares registrados en el caso.

"Sí, me ha pedido un auto, el boludo me dice 'quiero comprarme un Tacomita', me dice, ni modo pues, le he entregado y con eso iba a ayudarnos e iba a dejar de joder", señaló Pari en un audio al que accedió ANF.

Estas declaraciones fueron confirmadas en la denuncia interpuesta por Pari contra Almanza y otros donde refiere: "(Almanza) él quería además que se pagué otra suma de 15 mil dólares (a parte de los 25 mil dólares que le he entregado), más una camioneta porque decía que era una cuestión muy delicada".

Pari refiere que el acuerdo se cumplió y el fiscal hizo desaparecer los ocho celulares.

"Lo ha hecho desaparecer los celulares y todo eso, más bien está cumpliendo", se escucha en el audio.

Juan Pari cuenta que se contactó con Almanza a través de los hermanos Juan Carlos y William Gott para negociar la eliminación de pruebas que lo implican en el desfalco millonario.

El fiscal Almanza anunció que brindará una conferencia de prensa para presentar documentos que demuestren su inocencia, pero no efectuó el cometido.

En octubre de 2017, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que efectivos policiales hicieron desparecer ocho celulares que fueron secuestrados en la investigación del caso Banco Unión.