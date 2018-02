Hermanos Gott revelan envíos de hasta $us 90 mil a cuentas del fiscal Blanco y jueza Delgadillo

LA PAZ |

Documentos a los que accedió ANF revelan las declaraciones de Juan Carlos y William Gott, quienes señalaron que enviaron a cuentas bancarias entre 35 mil a 90 mil dólares para el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y la jueza primero anticorrupción, Cinthya Delgadillo, con el propósito de liberarse del caso Banco Unión.

Los Gott afirmaron que enviaron las sumas a ambas autoridades, por medio de Amílcar Samuel H. C, pero éste presuntamente no les entregó, y por eso fueron encarcelados por el caso Banco Unión.

"Amílcar no entregó ni un solo dólar a nadie ni a los fiscales ni a la jueza por la forma en la que han procedido en su contra y la de su hermano (en caso Bancó Unión)", señala la imputación realizada contra Amílcar por el fiscal Erlán Almanza, ahora acusado por extorsión.

"William Gott refiere en su declaración testifical que le entregó (a Amilcar) la suma de $us 35 mil para la jueza (Delgadillo), esto fue posterior a la aprehensión de Pari, después le entregó $us 15 mil supuestamente para el fiscal departamental, y después le entregó $us 5 mil para gastos varios y por último le depositó $us 8 mil mediante dos depósitos en una cuenta que Amílcar le dio en la entidad BNB", señala el documento.

Amílcar es el único encarcelado por este caso porque presuntamente se quedó con todo el dinero. Las investigaciones no develan si el acusado entregó el dinero a las autoridades mencionadas. La imputación señala que Amílcar pidió importantes sumas de dinero bajo el siguiente detalle: Primero dijo a los Gott que el fiscal Blanco pidió 15 mil dólares como pago inicial para que les ayude en el caso Banco Unión.

Posteriormente, como prueba mostró la declaración inicial de Juan Pari (principal encarcelado por desfalco al Banco Unión), indicándoles a los Gott que se había cambiado algunas cosas para no comprometerlos, y les indicó que el fiscal Blanco les daría tiempo para que consigan documentación para su defensa.

"Juan Carlos Gott le refiere que él podía devolver la suma de dinero que le habría entregado Pari consistente en Bs 224 mil y Bs 1.750.000 para la compra de un terreno", señala el documento.

Pero Amílcar le dijo a Gott que el fiscal Blanco pidió no decir que recibió esos montos porque le comprometería como receptor.

Luego Amilcar les pidió a los Gott 35 mil dólares para la jueza Delgadillo, antes del 3 octubre día en que se llevó la audiencia de Juan Carlos.

"Me parece que no le ha dado ni un solo dólar a la doctora (Delgadillo) porque dispuso el cumplimiento de su detención domiciliaria con custodio y una fianza de Bs 100 mil, algo que no estaba acordado (refiere Gott)", según el documento.

Es así que en celdas judiciales, Amílcar les pide 3.500 dólares para agilizar su liberación y otros 3.500 dólares para la jueza Delgadillo, para que retarde la apelación de la Fiscalía contra las sustitutivas de Juan Carlos Gott.

Después también habría pedido 6 mil dólares para que la comisión de fiscales cambie la declaración del papá de Pari que implicaba a Juan Carlos. "Aproximadamente (Juan Carlos) le entregó la suma de $us 45 mil (a Amílcar)", menciona la imputación. Amílcar es el único encarcelado por este caso.