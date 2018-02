Diego Pary: “Bolivia no ha solicitado ningún estudio a la OEA“

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, a través de su cuenta de Twitter respondió al secretario general de ese organismo, Luis Almagro, manifestando que Bolivia no solicitó ningún tipo de estudio para evaluar la repostulación de Evo Morales.

Mensaje

“Almagro no es la OEA, es un funcionario internacional al servicio de los 34 estados miembros.

Almagro no tiene mandato de los estados para hacer estudios en este tema.

Bolivia, como estado miembro no ha solicitado ningún estudio a la OEA”.

— Diego Pary Rodríguez (@DiegoPary) 24 de febrero de 2018