Concejal Rodríguez pide que Evo respete el 21F; en el MAS piden su renuncia

El concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Sergio Rodríguez, pidió que el presidente, Evo Morales, no acceda a la repostulación en las elecciones de 2019 y respete el resultado del 21F. Miembros del partido oficialista piden su renuncia.

“Estamos pidiendo el respeto al resultado del referendo donde más de seis millones de personas han votado por el No a la reforma de la Constitución. Tiene que respetarse el resultado de una elección”, expresó Rodríguez.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, quien es militante del MAS, dijo que se aceptan las declaraciones del concejal pero que “ya no es una autoridad orgánica” debido a que “no respeta los lineamentos del partido”.

“Cómo es posible que una persona que se ha ido a rogar a nuestras organizaciones para acceder a su cargo hoy esté haciendo ese tipo de declaraciones, es una pena y una inmadurez política. Es un pícaro que se ha aprovechado de la situación y del partido”, expresó Arce.

Rodríguez aseguró ser un “fiel” miembro del MAS. “No soy invitado, soy militante del MAS con credencial firmada por el presidente Evo. Soy miembro del partido desde febrero del 2014 y es totalmente faso que digan que me he pasado a la derecha, simplemente es una posición personal la que he vertido”, agregó el concejal.

Ante estas declaraciones, el presidente de Amdeco dijo que las palabras de Rodríguez son irrelevantes y que por “respeto a el mismo” debería hacer renunciar al MAS y al curul de concejal.

Finalmente, Arce dijo que en un futuro congreso del MAS se analizará el retiro de Rodríguez de las filas del Movimiento al Socialismo e incluso de su cargo de concejal.

El 21 de febrero del 2016, el 51,3 por ciento de la población boliviana rechazó la propuesta de una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir una repostulación de Morales.

Sin embargo, en diciembre de 2017 una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio la posibilidad al presidente para postularse nuevamente a la Presidencia.