Cancillería de Argentina indica que cobro es para extranjeros que solo buscan atención médica

Después de la polémica que se abrió desde la semana pasada por un proyecto de ley impulsado en Argentina para que extranjeros paguen los servicios de salud, el canciller de ese país, Jorge Faurie, aclaró hoy que la propuesta va dirigida a inmigrantes "golondrina".

"Son aquellos extranjeros golondrinas que llegan y utilizan nuestro sistema para un parto, un tratamiento de cáncer, o para un trasplante y terminado este episodio regresan a su país", dijo Faurie a Radio Mitre a tiempo de aclarar que no hay tensión entre los gobiernos de Evo Morales y Mauricio Macri ydestacó el "buen diálogo" entre ambos países..

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

"Tenemos que ver el debate de los extranjeros transitorios que tenemos que resolver porque esto tiene un costo y demanda capacidades recursos y desde los gobiernos provinciales se preguntan como atender esto, tenemos que hacer un debate y atenderlo", agregó.

Por su parte, el ministro de Salud de Argentina, Adolfo Rubinstein, manifestó su postura a favor de la iniciativa de cobro por atención sanitaria "la realidad es que la salud no es gratuita: alguien la paga. Como dicen los americanos: 'no hay almuerzo gratis, (...) si la cuenta no la paga el usuario -que así debe ser con la salud pública-, la paga el Estado nacional, el provincial, el municipal o las obras sociales

La cancillería Faurie envió una invitación para recibir al embajador de Bolivia en la Argentina Javier Tito Véliz, en los próximos días.

De acuerdo al portal argentino el Clarín, la cita busca bajar la tensión bilateral después de la iniciativa para el cobro de la atención en salud a los no residentes y la suscripción de un convenio rechazado.

Ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado en el que señala que el Ministerio no ha recibido ningún proyecto de convenio en materia de asistencia médica.

En tanto, se prevé una reunión entre Morales y Macri en abril, para entablar acuerdo acuerdos bilaterales. Ambos mandatarios tenían prevista una reunión bilateral, inicialmente, en Jujuy, misma que fue pospuesta para noviembre del pasado año.