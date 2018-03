Cercado debe más de Bs. 27 millones al Viedma; descartan quiebra en el hospital

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga confirmó hoy que estará presente en las audiencias orales que se llevarán adelante en La Haya, respecto a la demanda contra Chile por el mar. Ver más Tuto confirma presencia en La Haya para alegatos orales

"No es autosostenible, es una empresa que ha estado trabajando con números rojos", dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, tras el cierre de la Empresa de Correos de Bolivia. Ver más Gobierno inicia pago de beneficios y anuncia creación de Operadora Postal

Neyza Rejas esperó pacientemente ayer en el centro de salud Villa Vatteone ubicado en Florencio Varela (Buenos Aires) a que la atendieran. “Mira que aquí es gratuita la salud, ¿de qué te quejas?”, le... Ver más Bolivianos temen ser afectados tras lío diplomático por cobro en salud