Tuto confirma presencia en La Haya para alegatos orales

El embajador de Argentina, Normando Álvarez, manifestó hoy, en una entrevista exclusiva a Los Tiempos, que un convenio entre ese país y Bolivia es "el punto de partida" para solucionar el impase por... Ver más Argentina considera que solución a lío por cobro en salud es llegar a convenio

"No es autosostenible, es una empresa que ha estado trabajando con números rojos", dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, tras el cierre de la Empresa de Correos de Bolivia. Ver más Gobierno inicia pago de beneficios y anuncia creación de Operadora Postal

Neyza Rejas esperó pacientemente ayer en el centro de salud Villa Vatteone ubicado en Florencio Varela (Buenos Aires) a que la atendieran. “Mira que aquí es gratuita la salud, ¿de qué te quejas?”, le... Ver más Bolivianos temen ser afectados tras lío diplomático por cobro en salud